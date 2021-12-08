Электрическая «трёшка» BMW, она же рестайлинговая: первые фотографии из Китая

Китай — главный рынок сбыта для BMW 3 Series: с января по октябрь этого года, по данным ресурса CarSalesBase, здесь было реализовано 146 799 экземпляров этой модели, на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2020-го, — это лучший результат в сегменте среднеразмерных премиальных седанов (Mercedes-Benz C-класса и Audi A4 продаются хуже — 109 020 и 103 920 шт. за первые десять месяцев этого года соответственно). Напомним, что в Китае предлагается «трёшка» местного производства с удлинённой колёсной базой и приставкой L к названию, а вообще нынешнее поколение G20 баварского бестселлера известно с осени 2018 года, когда состоялась его мировая премьера в Париже.

Для планового рестайлинга G20 — самое время, но в базе китайского минпрома есть пока только электрическая версия i3, сделанная, судя по всему, по тому же рецепту, что и китайский BMW iX3. На глобальном рынке под индексом i3 последние девать лет предлагался субкомпактный электрический хэтчбек с эксцентричным дизайном и высокотехнологичным кузовом с большим количеством углепластиковых компонентов, но эта передовая для своего времени модель скоро сойдёт со сцены, а вместо неё индекс i3 получит «дежурная» электрическая 3 Series. Об этой замене было известно ещё в ноябре прошлого года, и вот теперь мы можем на неё посмотреть.

Новый BMW i3 выглядит, по сути, так же, как обычная трёшка, электромобиль в нём выдают лишь фирменные ноздри с заглушками и синей окантовкой плюс особый дизайн заднего бампера без выхлопных патрубков с синим «электромобильным» декором. Прочие новшества наверняка будут общими для всех «трёшек», а именно новые фары без вырезов в нижней части, перекроенный передний бампер с укрупнёнными боковыми секциями и декоративные «клюшки» на боковинах в стиле старших 5 Series и 7 Series (у электрического лифтбека i4 эти «клюшки» тоже есть). Дизайн задних фонарей, похоже, не изменился.



На корме нового i3 имеется шильдик eDrive35 L — китайские СМИ пишут, что он подразумевает единственный электромотор на задней оси мощностью 250 кВт (340 л.с.). В оснащении электрического седана заявлена пневмоподвеска, габариты чуть выросли, других подробностей пока нет. Снимков интерьера тоже пока нет, но он, вероятно, будет таким же, как у BMW i4, то есть получит новое фирменное двухэкранное табло.



Но главная интрига состоит не в технике, а в том, насколько китайская электрическая «трёшка» будет глобальной и будет ли вообще. Полагаем, в Европу её могут привезти так же, как и BMW iX3 (он предлагается исключительно с задним приводом), а вот Америка, скорее всего, будет ждать полностью новую электрическую «трёшку», которая дебютирует в районе 2025 года — у неё будет более совершенная электромобильная платформа и запас хода на одной зарядке около 700 км.



Зато электрический флагманский седан BMW i7 точно будет глобальным — его премьера ожидается в ближайшие месяцы.

