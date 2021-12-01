Электрический флагман BMW i7: «нормальные» пропорции и необычная «оптика»

Компания BMW готовится к премьере флагманской «семёрки» нового поколения — у модели впервые в истории будет полностью электрическая версия под названием i7, которая составит конкуренцию Mercedes-Benz EQS. Доводочные испытания электромобиля в настоящее время проходят на фирменном полигоне BMW в Арьеплуге, Швеция. Премьера BMW i7 ожидается в ближайшие месяцы.

Компания Mercedes-Benz первой из большой немецкой тройки представила представительский электромобиль — EQS, но BMW упирает на то, что именно её i7 — «первый в мире электрический седан представительского класса». Действительно, Mercedes-Benz EQS — это не седан, а лифтбек с большой багажной пятой дверью, а его специфические пропорции «обмылка» стали предметом жарких дискуссий автолюбителей.

BMW i7 в плане дизайна не будет принципиально отличаться от обычных «семёрок» следующего, седьмого по счёту поколения с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками: сохранятся длинный капот и чётко выраженная ступенька багажника — BMW явно не намерена экспериментировать с пропорциями. Зато охотно упражняется со светотехникой: её дизайн будет самым необычным со времён «бэнгловской» 7 Series поколения E65/E66 начала 2000-х. Ну и фирменные ноздри, скорее всего, в очередной раз удивят, хотя сделать точный прогноз по официальным фотографиям закамуфлированных прототипов невозможно. Впрочем, рендеры на эту тему уже есть.



Интерьер BMW i7 пока засекречен, но летние шпионские фотографии позволяют с большой долей уверенности предположить, что с места водителя он будет почти точно таким же, как у электрического кроссовера BMW iX, то есть ждём изогнутое двухэкранное табло и минимум физических клавиш.



По технике ясности больше: сегодняшний пресс-релиз сообщает, что седан i7 получит силовую установку BMW eDrive пятого поколения от кроссовера iX. Это значит, что на топ-версии можно ожидать батарею ёмкостью 105,2 кВт·ч, совокупную мощность двух электромоторов свыше 600 л.с. и запас хода на одной зарядке не менее 500 км. К слову, топ-версия Mercedes-AMG EQS располагает мощностью в 761 л.с., батареей ёмкостью 107,8 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 580 км по циклу WLTP.

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На полигоне в Швеции инженеры-испытатели BMW проводят финальную доводку климатической установки i7 и системы терморегуляции его батареи, оттачивают управляемость седана на скользких покрытиях и калибруют режимы рекуперативного торможения.



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Добавим, что электрический седан i7 может оказать решающее значение в борьбе «семёрки» BMW c Mercedes-Benz S-класса, которому пока проигрывает на ключевых рынках: в США, по данным ресурса CarSalesBase, за первые три квартала этого года реализовано 5987 и 9181 шт. соответственно, в Европе — 4052 и 8715 шт. В этих регионах доля электромобилей в статистике продаж новых машин неуклонно растёт, а дизайн BMW i7 может оказаться более привлекательным для покупателей представительских машин, чем Mercedes-Benz EQS. Audi включится в электрическую гонку флагманов намного позже — в районе 2025 года.

