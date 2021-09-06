Электрический Mercedes-AMG EQS: намного медленнее, чем Tesla Model S Plaid

Вслед за первой plug-in гибридной моделью в спортивной линейке Mercedes-AMG появился первый серийный электромобиль на базе флагманского лифтбека EQS. Он оснащён двухмоторной силовой установкой пиковой мощностью 560 кВт (761 л.с.) и может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с.

Вообще-то у AMG уже был электромобиль: в 2013 году придворное тюнинг-ателье немецкого концерна представило электрическую конверсию спорткара Mercedes-Benz SLS с четырьмя электромоторами (совокупная мощность — 552 кВт) и батареей ёмкостью 60 кВт·ч, но то была, так сказать, проба пера в электрическом сегменте, модель выпустили тиражом менее сотни экземпляров.

Mercedes-AMG EQS — первая регулярная электрическая модель, созданная на изначально электромобильной платформе EVA2. Спортивный лифтбек дебютировал на Мюнхенском автосалоне в модификации 53 4Matic+, оснащённой двумя электромоторами (по одному на каждую осью), которые совокупно выдают пиковые 484 кВт (658 л.с.) и 950 Нм, а с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus — 560 кВт (761 л.с.) и 1020 Нм. Для сравнения скажем, что двухмоторная топ-версия 580 обычного EQS выдаёт 385 кВт (523 л.с.) и 855 Нм.



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До 100 км/ч Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость — 220 км/ч. С пакетом AMG Dynamic Plus соответствующие характеристики составляют 3,4 с и 250 км/ч. Максимальное ускорение доступно только при заряде батарее не менее чем на 80%. Выходит, что на подсаженной батарее разгон флагманского электрокара Mercedes-AMG будет на уровне дежурного бензинового хот-хэтча… А с полностью заряженной батареей Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ вчистую проигрывает 1020-сильной топ-версии Plaid американского электрического лифтбека Tesla Model S, которая набирает первую «сотню» за 2,1 с и может разогнаться до максимальных 322 км/ч. Даже базовая 679-сильная Model S Long Range динамичнее Мерседеса: 3,2 с до «сотни».



По запасу хода на одной зарядке Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ тоже отстаёт от американского конкурента: батарея ёмкостью 107,8 кВт·ч позволяет проехать до 580 км по циклу WLTP, тогда как Tesla Model S Long Range — 652 км, Tesla Model S Plaid — 637 км.



Тем не менее в гамме EQS версия 53 4Matic+ пока самая мощная и быстрая. Ради улучшения характеристик инженерам пришлось применить на задней оси шестифазный синхронный электромотор, переписать программу управления инверторами, доработать систему охлаждения. Максимальная рекуперативная мощность — 300 кВт, она позволяет эффективно «подкармливать» батарею при интенсивных торможениях. Срок службы батареи — 10 лет или 250 тысяч км пробега, за него отвечает специальное ресурсосберегающее ПО.



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Характеристики адаптивной пневмоподвески AMG Ride Control пересмотрены в сторону большей спортивности, задние колёса могут поворачиваться на угол до 9 градусов, улучшая манёвренность и управляемость тяжёлого (снаряженная масса — 2665 кг) электромобиля. Диаметр передних тормозных дисков — 415 мм, задних — 378 мм, за доплату предлагаются ещё более крупные тормоза из карбон-керамики. Специально для AMG-версии EQS был записан особый саундтрек Performance (идёт в комплекте с пакетом AMG Dynamic Plus), создающий в салоне драматичную атмосферу при динамичной езде…



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Визуальных отличий у AMG-версии от прочих EQS немного: фальшрадиаторная решётка с нарисованными вертикальными прутьями, красная прострочка в отделке салона, особая графика и дополнительные, спортивные разделы меню у 56-дюймового трёхэкранного табло Hyperscreen.



Цена на Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ пока не объявлена. Также неизвестно, будут ли у Mercedes-AMG EQS более мощные версии, которые смогли бы потягаться в динамике с Tesla Model S.

