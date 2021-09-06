Лифтбек ×

Электрический Mercedes-AMG EQS: намного медленнее, чем Tesla Model S Plaid

06.09.2021 224 0 2

Вслед за первой plug-in гибридной моделью в спортивной линейке Mercedes-AMG появился первый серийный электромобиль на базе флагманского лифтбека EQS. Он оснащён двухмоторной силовой установкой пиковой мощностью 560 кВт (761 л.с.) и может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с.

 

Вообще-то у AMG уже был электромобиль: в 2013 году придворное тюнинг-ателье немецкого концерна представило электрическую конверсию спорткара Mercedes-Benz SLS с четырьмя электромоторами (совокупная мощность — 552 кВт) и батареей ёмкостью 60 кВт·ч, но то была, так сказать, проба пера в электрическом сегменте, модель выпустили тиражом менее сотни экземпляров.

Mercedes-AMG EQS — первая регулярная электрическая модель, созданная на изначально электромобильной платформе EVA2. Спортивный лифтбек дебютировал на Мюнхенском автосалоне в модификации 53 4Matic+, оснащённой двумя электромоторами (по одному на каждую осью), которые совокупно выдают пиковые 484 кВт (658 л.с.) и 950 Нм, а с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus — 560 кВт (761 л.с.) и 1020 Нм. Для сравнения скажем, что двухмоторная топ-версия 580 обычного EQS выдаёт 385 кВт (523 л.с.) и 855 Нм.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

До 100 км/ч Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость — 220 км/ч. С пакетом AMG Dynamic Plus соответствующие характеристики составляют 3,4 с и 250 км/ч. Максимальное ускорение доступно только при заряде батарее не менее чем на 80%. Выходит, что на подсаженной батарее разгон флагманского электрокара Mercedes-AMG будет на уровне дежурного бензинового хот-хэтча… А с полностью заряженной батареей Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ вчистую проигрывает 1020-сильной топ-версии Plaid американского электрического лифтбека Tesla Model S, которая набирает первую «сотню» за 2,1 с и может разогнаться до максимальных 322 км/ч. Даже базовая 679-сильная Model S Long Range динамичнее Мерседеса: 3,2 с до «сотни».

По запасу хода на одной зарядке Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ тоже отстаёт от американского конкурента: батарея ёмкостью 107,8 кВт·ч позволяет проехать до 580 км по циклу WLTP, тогда как Tesla Model S Long Range — 652 км, Tesla Model S Plaid — 637 км.

Тем не менее в гамме EQS версия 53 4Matic+ пока самая мощная и быстрая. Ради улучшения характеристик инженерам пришлось применить на задней оси шестифазный синхронный электромотор, переписать программу управления инверторами, доработать систему охлаждения. Максимальная рекуперативная мощность — 300 кВт, она позволяет эффективно «подкармливать» батарею при интенсивных торможениях. Срок службы батареи — 10 лет или 250 тысяч км пробега, за него отвечает специальное ресурсосберегающее ПО.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Характеристики адаптивной пневмоподвески AMG Ride Control пересмотрены в сторону большей спортивности, задние колёса могут поворачиваться на угол до 9 градусов, улучшая манёвренность и управляемость тяжёлого (снаряженная масса — 2665 кг) электромобиля. Диаметр передних тормозных дисков — 415 мм, задних — 378 мм, за доплату предлагаются ещё более крупные тормоза из карбон-керамики. Специально для AMG-версии EQS был записан особый саундтрек Performance (идёт в комплекте с пакетом AMG Dynamic Plus), создающий в салоне драматичную атмосферу при динамичной езде…

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Визуальных отличий у AMG-версии от прочих EQS немного: фальшрадиаторная решётка с нарисованными вертикальными прутьями, красная прострочка в отделке салона, особая графика и дополнительные, спортивные разделы меню у 56-дюймового трёхэкранного табло Hyperscreen.

Цена на Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ пока не объявлена. Также неизвестно, будут ли у Mercedes-AMG EQS более мощные версии, которые смогли бы потягаться в динамике с Tesla Model S.

спортивные авто электромобиль новинки лифтбек Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS Mercedes-AMG

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как обжаловать штраф ГИБДД через Интернет Когда мы говорили о том, что делать со штрафами за проданный автомобиль, мы выяснили, что их можно обжаловать, отправив по почте заказное письмо с заявлением и копией договора купли-продажи... 37 0 0 06.09.2021
Статьи / Военная техника Автомобили из зоны риска: незаметные санитарные машины Советских вооруженных сил В этой статье речь пойдет о создании и эксплуатации в Советском Союзе достаточно обширного армейского семейства специальных санитарных автомобилей, которые незаметно трудились в самых разноо... 2246 0 4 05.09.2021
Статьи / Тесты Автоэкспорт представляет: сможешь ли ты узнать автомобиль по его советской рекламе? Несмотря на постоянный дефицит автомобилей в СССР для внутреннего потребления, страна уже с середины пятидесятых активно экспортировала собственные легковушки и грузовики, а также двухколёсн... 1286 0 2 04.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57272 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57156 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32528 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
53 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings