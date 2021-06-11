Скромно и со вкусом: Tesla Model S Plaid дебютировал как «лучший автомобиль на планете»

В январе компания Tesla представила радикально обновлённый флагманский лифтбек Model S и анонсировала две его трёхмоторные версии: Plaid и Plaid+. Неделю назад стало известно о том, что версии Plaid+ не будет, так как она «избыточная», а вчерашнее мероприятие было приурочено к началу отгрузок первых Model S Plaid клиентам, при этом за сутки до премьеры цена на версию Plaid выросла на 10 000 долларов до 129 990 долларов.

В начале мероприятия на сцену вышел шеф-дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен и назвал Model S Plaid «лучшим автомобиле на планете», а глава Tesla Илон Маск, въехавший на сцену за рулём новинки, сообщил, что она «быстрее, чем любой Porsche, и безопаснее, чем любой Volvo». Безопасность имелась ввиду пассивная — мол, жёсткий кузов отлично держит боковые удары, а вот к активной есть вопросы как у Euro NCAP, так и у IIHS, но на презентации, разумеется, об этом не было сказано ни слова.

Что до динамических качеств, то они действительно впечатляют. Три электромотора (один на передней оси, два на задней) совокупной мощностью 1020 л.с. разгоняют лифтбек с места до 100 км/ч за 2,1 с, максимальная скорость — 322 км/ч. В сегменте суперкаров уже есть модели, выезжающие из двух секунд при разгоне до «сотни» — например, Rimac Nevera, но это всё штучное ручное производство, тогда как Model S Plaid — массовая, конвейерная модель. Ради неё, кстати, Tesla освоила выпуск новых электромоторов с карбоновыми роторами и туго натянутой медной обмоткой — натяжение компенсирует разность в тепловом расширении двух материалов.



Скорость на прямой — это здорово, а что насчёт скорости в поворотах? Сможет ли Tesla Model S Plaid проехать Северную петлю Нюрбургринга быстрее, чем нынешний рекордсмен Mercedes-AMG GT 63 S? Илон Маск сказал, что, возможно, отправит Plaid на Нюрбургринг для установления рекорда. Напомним, что именно здесь два года назад Tesla тестировала Plaid в процессе разработки, и даже, по слухам, установила неофициальный рекорд круга, но объявлять его на стадии прототипа было бессмысленно — ждём заездов серийной машины.



Маск рассказал, что версия Plaid получила улучшенную систему терморегуляции батареи, с увеличенными передним радиатором, что позволит ей совершать быстрые старты один за одним без перегрева. Увеличена скорость зарядки от фирменных терминалов Supercharger: пополнить запас хода на 300 км можно всего за 15 мин. Сейчас максимальная мощность зарядки «суперчарджеров» составляет 250 кВт, но в будущем их «раскочегарят» до 350 кВт, так что зарядка будет проходить ещё быстрее. Запас хода на одной зарядке версии Plaid составляет 628 км. Немалая заслуга в этом хорошей аэродинамики: коэффициент сх = 0,208, причём измерен он на машине с вращающимися колёсами, то есть в приближенных к реальным условиях.



Напомним, что январский рестайлинг принёс Model S полностью новый интерьер без дефлекторов вентиляции (на самом деле они есть, просто скрыты). Отказ от традиционного руля в пользу штурвала — это, по словам Маска, не только ещё одни шаг на встречу «полному автопилоту», но и возможность сместить передние кресла вперёд, чтобы обеспечить больший простор пассажирам второго ряда. Благодаря новому акустическому остеклению улучшилась шумоизоляция лифтбека.



Новая мультимедийная система с процессором AMD обладает производительностью игровой приставки Sony PlayStation 5 и позволяет запускать на экранах Теслы самые современные компьютерные игры. Появилась новая 920-ваттная аудиосистема с 22 громкоговорителями.

Отгрузки Tesla Model S Plaid клиентам действительно уже начались, так что в ближайшее время можно ждать независимых испытаний её возможностей.



В России электромобили Tesla официально не продаются, но в апреле Илон Маск сообщил, что компания уже близка к тому, чтобы открыть в нашей стране представительство.

