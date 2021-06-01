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  • Серийный Rimac C_Two переименован в Nevera: 1914 л.с. и руль по проводам

Серийный Rimac C_Two переименован в Nevera: 1914 л.с. и руль по проводам

01.06.2021 60 0 0

Хорватская компания Rimac наконец-то представила серийную версию электрического гиперкара Rimac C_Two. Теперь он называется Nevera, в честь штормового ветра, время от времени атакующего побережье Хорватии. Будет выпущено всего 150 экземпляров стоимостью 2 млн евро каждый.

 

В виде прототипа C_Two впервые показался публике в марте 2018 года на Женевском автосалоне, серийная версия должна была дебютировать в 2020-м, но из-за пандемии COVID-19 процесс разработки затянулся, так что премьеру электромобиль справил только сегодня — уже под именем Nevera.

В плане дизайна Nevera отличается от прототипа незначительно, а вот эффективность аэродинамического оперения удалось улучшить на 34%. Гиперкар снабжён активными аэродинамическими элементами на передке, в корме и в днище, все они способны двигаться независимо друг от друга в соответствии с той или иной программой. В режиме минимального сопротивления (нужен для достижения максимальной скорости в 412 км/ч) сх составляет всего 0,3, а для трековой езды прижимную силу можно увеличить на 326%. Разгон до 100 км/ч занимает менее двух секунд.

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В основе кузова Nevera лежит углепластиковый монокок, центральную часть которого занимает Н-образная батарея ёмкостью 120 кВт·ч. От 500-киловаттного терминала зарядить батарею до 80% можно всего за 19 минут. Запас хода на одной зарядке — 550 км по циклу WLTP.

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Силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), совокупная отдача которых составляет 1914 л.с. и 2360 Нм. Редукторы у серийной версии на обеих осях одноступенчатые. Мощность рекуперативного торможения — 300 кВт, но если батарея перегрета, электроника даст команду максимально задействовать традиционные тормоза: на обеих осях стоят карбон-керамические диски Bembo диаметром 390 мм с 6-поршневыми суппортами. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» электронно-регулируемыми амортизаторами. Руль не связан напрямую с колёсами и работает по проводам, так что реактивное усилие на нём полностью синтетическое.

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В салоне — три мультимедийных экрана и встроенный тренажер по вождению на лучших автодромах мира, работа которого завязана на вышеупомянутый беспроводной руль и систему искусственного зрения, состоящую из 13 камер, 6 радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Искусственный интеллект, анализируя кучу параметров, подскажет оптимальную траекторию, точки торможения и разгона.

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О своих дальнейших творческих планах компания Rimac не сообщает, но, полагаем, её специалисты вместе с коллегами из Porsche займутся разработкой первой электрической модели Bugatti.

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