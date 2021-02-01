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  • Хорватский долгострой: разработка гиперкара Rimac C_Two близка к завершению

Хорватский долгострой: разработка гиперкара Rimac C_Two близка к завершению

01.02.2021 41 0 0

Первый публичный показ гиперкара C_Two состоялся в марте 2018 года и с тех пор молодая хорватская компания Rimac Automobili занимается превращением концепта в серийную машину. Производство и продажи начнутся в этом году. Будет выпущено 150 экземпляров стоимостью около 2 млн долларов каждый.

 

На момент дебюта Rimac C_Two претендовал на звание самого мощного серийного автомобиля в мире: его четырёхмоторная электрическая силовая установка (по одному мотору на каждое колесо) выдаёт максимальные 1408 кВт (1914 л.с.) и 2300 Нм. Но с тех пор подтянулись конкуренты — британский Lotus Evija (2027 л.с.) и японский Aspark Owl (2012 л.с.), так что именно по мощности Rimac C_Two теперь отстаёт. Вряд ли это сильно расстраивает потенциальных заказчиков, ведь обещанные динамические характеристики не хуже, чем у известных аналогов: разгон до «сотни» в пределах двух секунд, максимальная скорость — 412 км/ч.

Кузов Rimac C_Two практически полностью изготовлен из углепластика и снабжён активными аэродинамическими элементами: подвижные заслонки в переднем бампере, капоте и днище плюс регулируемое в автоматическом режиме антикрыло, которое может выступать в роли аэродинамического тормоза, то есть вставать практически вертикально. На днях прошла финальная продувка кузова в аэродинамической трубе, а краш-тесты C_Two компания Rimac провела ещё в 2019 году.

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Литий-ионная батарея T-образной формы интегрирована в монокок. Её ёмкость — 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 550 км по циклу WLTP. Передние электромоторы снабжены одноступенчатыми редукторами, задние — двухступенчатыми. Карбон-керамические тормоза поставляет фирма Brembo.

Снаряженная масса Rimac C_Two не должна превысить двух тонн, при том что гиперкар отнюдь не выглядит аскетичным, имеет щедро оснащённый салон с шестью мониторами и кресла с электроприводом. Установлен полный набор элементов, необходимых для автопилотирования, в то числе два лидара, шесть радаров и восемь камер. В мультимедийную систему встроены карты лучших автодромов мира — если приехать на них, то электроника подскажет оптимальную траекторию, точки торможения и разгона.

Вероятно, не позднее весны Rimac покажет полностью готовый C_Two и назовёт его розничную цену, хотя возможно, что все 150 запланированных к выпуску машин уже распределены по клиентам, то есть купить их «с улицы» будет нельзя.

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Rimac C_Two примечателен ещё тем, что является техническим донором для другого электрического гиперкара — итальянского Pininfarina Battista. Не исключено, что Rimac C_Two станет также базисом для новой электрической модели Bugatti — осенью прошлого года в СМИ просочились слухи о том, что концерн VW готовится продать французскую марку хорватам, но официального подтверждения они пока не получили. Зато Rimac с 2019 года вполне официально сотрудничает с Hyundai и Kia, так что скоро мы увидим разработанные при помощи хорватских специалистов электрические корейский спорткары — разумеется, куда менее мощные и дорогие, чем Rimac C_Two.

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