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  • Гиперкар Lotus Evija задерживается, зато он снова самый мощный в мире

Гиперкар Lotus Evija задерживается, зато он снова самый мощный в мире

24.08.2020 162 0 0

Производство и поставки электрического флагмана Lotus должны были начаться в конце этого года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 разработка машины затянулась, и теперь она выйдет на рынок ближе к лету 2021 года. В качестве моральной компенсации фирма предложит клиентам увеличенную мощность силовой установки — теперь не менее 2027 л.с.!

 

Прототип Lotus Evija дебютировал в июле прошлого года и ознаменовал возрождение британской марки под крылом китайского холдинга Geely. Evija стала первой электрической и при этом самой мощной моделью в истории Lotus: заявлялась отдача силовой установки на уровне 2000 л.с., что на тот момент было рекордном среди автомобилей, предназначенных для серийного производства.

В ноябре прошлого года дебютировал серийный японский электрический гиперкар Aspark Owl с отдачей в 2012 л.с., а анонсированный весной этого года греческий бензиновый гиперкар Spyros Panopoulos Chaos обещает 3000 л.с. В общем, титул самого мощного серийного автомобиля у Lotus Evija быстро отжали, но Chaos ещё официально не представлен и вообще пока тёмная лошадка, а вот японский Aspark Owl британцы уже «наказали» — по данным журнала Autocar, мощность силовой установки Evija на серийных составит не менее 2027 л.с. Среди электромобилей Evija сейчас точно самый мощный в мире.

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Увеличить отдачу удалось за счёт настройки и оптимизации компонентов во время карантинного локдауна. Но, к сожалению, из-за ограничений перелётов была заморожена тестовая программа, и её теперь нужно срочно навёрстывать. Из-за перерыва в тестах невозможно начать серийное производство по графику — глава Lotus Cars Фил Попэм заявил об отсрочке примерно на пять месяцев, то есть товарные образцы Evija увидят свет не раньше конца весны 2021 года, да и то при условии, что не будет введено новых ограничений для бизнеса из-за второй волны COVID-19.

Тираж и цена Lotus Evija остаются прежними — 130 экземпляров и 1,7 млн фунтов стерлингов. Разработка машины, напомним, ведётся совместно с известной инжиниринговой компанией Williams Advanced Engineering. Батарея имеет относительно небольшую ёмкость 70 кВт·ч и позволяет проехать на одной зарядке лишь 400 км по циклу WLTP, зато полностью зарядить её от 350-киловаттного экспресс-терминала можно всего за 18 минут, а максимальная мощность зарядки — аж 800 кВт, то есть в теории на зарядку можно тратить не больше времени, чем на заливку бензина в традиционный автомобиль.

Четыре электромотора (по одному на каждое колесо) позволяют набрать первую «сотню» менее чем за 3 с, 300 км/ч — менее чем за 9 с. Максимальная скорость ограничена отметкой 340 км/ч.

Выпускаться Evija будет на исторической фабрике в Хетеле, но в полностью новом высокотехнологичном корпусе, а вот производство будущих моделей Lotus, вполне возможно, наладят в Китае. Ближайшей после Evija новинкой значится абсолютно лёгкий бензиновый спорткар с заводским индексом Type 131, который займёт нишу между Exige и Evora.

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