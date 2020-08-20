Новинки ×
  • Новый спорткар Lotus: лёгкий, бензиновый и, возможно, с двигателем Geely

Новый спорткар Lotus: лёгкий, бензиновый и, возможно, с двигателем Geely

20.08.2020 107 0 0

Автомобиль с заводским индексом Type 131 займёт нишу между моделями Exige и Evora.

 

Компания Lotus вошла под крыло китайского холдинга Geely в 2017 году и с тех пор имеет достаточное финансирование, но пока ничего кроме флагманского электрического гиперкара Evija не представила. Между тем, по данным журнала Auto Express, относительно доступная и массовая новинка уже не за горами — она выйдет на рынок в следующем году. Давно пора, потому что по-настоящему новых моделей Lotus мы не видели уже 12 лет (последней была Evora, дебютировавшая в 2008-м).

Вопреки ожиданиям и прежним обещаниям, модельный ряд пополнит не кроссовер, а спорткар на полностью новой, очень лёгкой платформе, и двигатель у неё будет не гибридный, а бензиновый. Если для своих нынешних моделей Lotus закупает двигатели у Toyota, то в свете интеграции в Geely будет выглядеть логичным переход на корпоративные агрегаты, то есть на двигатели Geely, но доработанные специалистами Lotus. Точных сведений на сей счёт пока нет: ранее в интервью британским коллегам генеральный директор Lotus Cars Фил Попэм заявлял, что китайский собственник не ограничивает Lotus в выборе силовых установок.

Новые гибридные и электрические модели у Lotus, конечно, тоже будут, но конкретно Type 131 сделает ставку на традиционные ценности марки (небольшой вес, мощный мотор, идеальная управляемость) и экспортные рынки, на которых экологическая повестка стоит не очень остро. Если Великобритания планирует полностью запретить продажи новых автомобилей с ДВС (в том числе plug-in гибридов) в 2035 году, а Европа вот-вот начнёт выкатывать автопроизводителям гигантские штрафы за избыточный СО2, то в США экологическое законодательство было недавно существенно смягчено, так что Лотусу самое время как следует взяться за этот огромный рынок.

Разумеется, без кроссовера завоевать Америку будет трудно, равно как и жадные до западной автоэкзотики страны Ближнего Востока, но обновление регулярного модельного ряда Lotus начнёт именно с традиционной модели — скорее всего, среднемоторной, с кузовом купе или тарга.

Автомобиль на фотографиях — это концепт Elan образца 2010 года, который так и не стал серийной моделью из-за тогдашнего бедственного финансового положения Lotus. Вполне возможно, что Type 131 будет называться в миру именно Elan и унаследует некоторые черты вполне ещё свежего на вид концепта.

спортивные авто новинки Lotus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Простых вариантов не осталось: гид по покупке Volkswagen Passat B7 Volkswagen Passat B7 имел сравнительно короткий жизненный цикл: в 2010 году модель представили публике, а в конце 2014 уже выкатили ее сменщика с индексом B8, окончательно убрав ее из произв... 1605 1 0 20.08.2020
Статьи / Авто с пробегом Nissan Qashqai I с пробегом: гниль в багажнике и дешевый кожзам Qashqai был не первым, не вторым и даже не десятым кроссовером в истории мирового автопрома. Некоторые компании к моменту выхода этой модели выпускали SUV уже больше 10 лет. И всё-таки это з... 3284 0 3 19.08.2020
Статьи / Авто недели Можно попроще, можно посложнее: стоит ли покупать Ford Kuga II за 1,3 миллиона рублей Сегодня мы в очередной раз обратимся к классическому вопросу: кроссовер за миллион-полтора – какой купить? Вариантов здесь масса: те, кто готов отдавать эти деньги за машину в возрасте 8-12... 9943 5 1 18.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 53731 7 153 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 45038 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 33440 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings