Новый спорткар Lotus: лёгкий, бензиновый и, возможно, с двигателем Geely

Компания Lotus вошла под крыло китайского холдинга Geely в 2017 году и с тех пор имеет достаточное финансирование, но пока ничего кроме флагманского электрического гиперкара Evija не представила. Между тем, по данным журнала Auto Express, относительно доступная и массовая новинка уже не за горами — она выйдет на рынок в следующем году. Давно пора, потому что по-настоящему новых моделей Lotus мы не видели уже 12 лет (последней была Evora, дебютировавшая в 2008-м).

Вопреки ожиданиям и прежним обещаниям, модельный ряд пополнит не кроссовер, а спорткар на полностью новой, очень лёгкой платформе, и двигатель у неё будет не гибридный, а бензиновый. Если для своих нынешних моделей Lotus закупает двигатели у Toyota, то в свете интеграции в Geely будет выглядеть логичным переход на корпоративные агрегаты, то есть на двигатели Geely, но доработанные специалистами Lotus. Точных сведений на сей счёт пока нет: ранее в интервью британским коллегам генеральный директор Lotus Cars Фил Попэм заявлял, что китайский собственник не ограничивает Lotus в выборе силовых установок.

Новые гибридные и электрические модели у Lotus, конечно, тоже будут, но конкретно Type 131 сделает ставку на традиционные ценности марки (небольшой вес, мощный мотор, идеальная управляемость) и экспортные рынки, на которых экологическая повестка стоит не очень остро. Если Великобритания планирует полностью запретить продажи новых автомобилей с ДВС (в том числе plug-in гибридов) в 2035 году, а Европа вот-вот начнёт выкатывать автопроизводителям гигантские штрафы за избыточный СО 2 , то в США экологическое законодательство было недавно существенно смягчено, так что Лотусу самое время как следует взяться за этот огромный рынок.



Разумеется, без кроссовера завоевать Америку будет трудно, равно как и жадные до западной автоэкзотики страны Ближнего Востока, но обновление регулярного модельного ряда Lotus начнёт именно с традиционной модели — скорее всего, среднемоторной, с кузовом купе или тарга.



Автомобиль на фотографиях — это концепт Elan образца 2010 года, который так и не стал серийной моделью из-за тогдашнего бедственного финансового положения Lotus. Вполне возможно, что Type 131 будет называться в миру именно Elan и унаследует некоторые черты вполне ещё свежего на вид концепта.

