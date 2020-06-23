Бешеное «корытце»: Lotus представил юбилейный Exige для автогурманов

Компания Lotus Cars грозится полностью отказаться от ДВС, а это значит, что нынешним её моделям жить осталось недолго, и спецверсия 20th Anniversary модели Exige может оказаться прощальной. Во всяком случае, до следующий круглой даты Exige уже не доживёт.

Exige дебютировал в 2000 году как более энерговооружённая и драйверская версия модели Elise, что выпускается аж с 1996 года. В основе обеих этих моделей лежит склеенный алюминиевый монокок в виде корытца, весьма передовой для своего времени и давший жизнь целой плеяде спорткаров, в том числе Tesla Roadster первого поколения, Opel Speedster, Hennessey Venom GT, Melkus 2000 и Detroit Electric SP:01. Все они уже ушли в историю, а Elise и Exige ещё живы и несут все достоинства и недостатки исходной платформы — слишком тесные и непрактичные, зато лёгкие и невероятно азартные в управлении.

За свою 20-летнюю карьеру Exige имел десятки лимитированных и регулярных исполнений, а в основу юбилейного 20th Anniversary легла модификация Sport 410 c компрессорным 3,5-литровым V6 на базе тойтовского блока 2GR-FE. Его максимальная отдача составляет 416 л.с. и 420 Нм. Вся мощность подаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП и дифференциал с электронно управляемой блокировкой. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,3 с, максимальная скорость — 280 км/ч.



К особенностям версии 20th Anniversary относятся слегка модернизированное аэродинамическое оперение (боковые воздухозаборники и антикрыло), защитная плёнка чёрного цвета перед задними колёсами, «ностальгический» дизайн кресел с алькантаровой обивкой, россыпь памятных логотипов снаружи и внутри кузова.



В стандартную комплектацию кроме того вошли регулируемые амортизаторы Nitron, детали обшивки из углепластика, аудиосистема с Bluetooth, круиз-контроль, сверхлёгкие кованные колёса и обитый алькантарой руль. За доплату можно получить отделку порогов карбоном, облегчённую литий-ионную батарею и титановую систему выхлопа. Доступные цвета — Chrome Orange, Laser Blue, Calypso Red, Norfolk Mustard Yellow, Motorsport Black и Arctic Silver. Цена — от 83 613 евро.



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Любопытно, что в США Exige и Elise давно недоступны, потому что по актуальным правилам их невозможно сертифицировать для дорог общего пользования, так что юбилейный спорткар адресован в основном европейцам, которые любят и ценят спорткары старой школы, где всё решает водитель, а не компьютер.



Между тем будущее Lotus — совсем за другими машинами. Вектор развития задал электрический гиперкар Evija мощностью 2000 л.с., представленный летом прошлого года, а недавно Фил Попэм, глава британской фирмы, в интервью западным СМИ, в частности, британскому журналу Auto Express, рассказал, что в списке грядущих новинок Lotus будет всего одна модель с ДВС, а дальше — одно сплошное электричество. Причём Попэм особенно подчеркнул, что переходную гибридную стадию Lotus пропустит — впереди чистая «зелень». Новый бензиновый спорткар выйдет на рынок в ближайшие два года, а перспективная электрическая линейка будет включать в себя в том числе комфортные 4-местные модели — седаны и кроссоверы. Производство некоторых из них будет налажено в Китае на мощностях Geely, которой Lotus принадлежит с 2017 года.