Сообразили на троих: Hyundai, Kia и Rimac вместе создадут электрические спорткары

Корейская Hyundai Motor Group инвестирует 80 млн евро в хорватский стартап Rimac Automobili. Компании совместно разработают два электрических спорткара, их премьера состоится в 2020 году, одна из машин будет снабжена силовой установкой на водородных топливных элементах.

Основанная десять лет назад в гараже молодым Мате Римацом небольшая экспериментальная компания (19-летний юноша начал с того, что электрифицировал старую BMW M3) быстро добилась мировой славы и сегодня строит одни из самых энерговооружённых и динамичных гиперкаров в мире. Летом прошлого года 10% акций хорватского стартапа купила фирма Porsche, а в числе партнёров к тому моменту уже значились опытные Koenigsegg и Aston Martin, так как Rimac стал полноценной инжиниринговой компанией со штатом примерно в полтысячи человек. В марте этого года в Женеве дебютировал электрический гиперкар Pininfarina Battista, созданный на узлах и агрегатах Rimac, и вот сегодня было объявлено об очередной коллаборации: опытом Rimac в постройке электромобилей заинтересовалась корейская компания Hyundai и принадлежащая ей фирма Kia.

Официальное сообщение гласит, что Hyundai инвестирует в Rimac 64 млн ерво, а Kia – 16 млн евро. Итого получается 80 млн – довольно скромная по меркам современного автомобилестроения сумма, в обмен на которую хорватская компания обещает помочь корейцам с постройкой аж двух электрических спорткаров. Их премьера в виде концептов состоится уже в следующем году, а затем (точные сроки не называются) будет налажено серийное производство. Обе модели будут выпущенны под спортивным суббрендом N компании Hyundai, то есть на данный момент не понятно, какую выгоду из совместного проекта за свои 16 млн евро извлечёт Kia. Одна из машин будет относиться к среднему классу и снабжена электрической силовой установкой традиционного типа, то есть её придётся заряжать от внешнего источника. Вторая модель будет вырабатывать электричество на борту с помощью водородных топливных элементов – её, стало быть, нужно будет заправлять водородом на специальных АЗС. Других сведений о будущих новинках пока нет, пресс-служба Hyundai сообщает лишь, что сотрудничество с хорватами – часть экологической стратегии Clean Mobility, которая подразумевает выпуск к 2025 году аж 44 дружественных к природе моделей.

Напомним, что в модельной линейке Hyundai уже есть серийный водородный кроссовер Nexo и пара электромобилей – Ioniq и Kona Electric, а у Kia есть электрические Soul и Niro, так что собственный опыт на «зелёном» фронте у корейцев имеется. Возможно, сотрудничество с Rimac для них – всего лишь фактор престижа, ведь именно престижа по-прежнему не хватает корейским маркам, многие по-прежнему считают их ширпотребом. Разработанные совместно с Rimac спорткары должны внушить обывателю мысль, что и корейские машины могут крутыми, желанными, сногсшибательными и достойными внимания автомобильных коллекционеров.