Bugatti останется в составе VW, но перейдёт под контроль Porsche и будет работать с Rimac

Осенью прошлого года в западных СМИ появился слух о том, что концерн Volkswagen готовит к продаже марку Bugatti, которой владеет c 1998 года, потому что не знает, что с ней делать в условиях экстремального ужесточения экологических норм и массового перехода на электромобили. На этой неделе выяснилось, что в будущем немецкий концерн вообще переведёт все свои марки и модели на единую электромобильную платформу SSP, но какой бы гибкой она ни была, представить на ней эксклюзивный суперкар Bugatti довольно сложно, а разрабатывать для него отдельную платформу слишком дорого, у VW и так сейчас расходов выше крыши.

В рамках презентации новой электромобильной стратегии концерна Volkswagen его глава Герберт Дисс рассказал прессе и о будущем Bugatti, слова топ-менеджера цитирует американский журнал Car and Driver. Согласно новой диспозиции, Bugatti остаётся в структуре концерна, но переходит под контроль компании Porsche. В свою очередь Porsche сейчас ведёт переговоры о создании совместного предприятия с хорватским производителем электрических суперкаров Rimac, который осенью назывался главным претендентом на покупку Bugatti. Сотрудничество с хорватами даст высокопроизводительные электрические компоненты как самой Porsche, так и отданной ей на поруки Bugatti.

Rimac C_Two

В 2018 году Porsche приобрела 10% акций Rimac в рамках программы инвестиций в перспективные стартапы (сейчас Porsche владеет долями более чем в 20 молодых компаний). В 2019 году Porsche увеличила свою долю в Rimac до 15,5%, а 8 марта этого года объявила о дополнительных инвестициях в Rimac в размере 70 миллионов евро, чтобы довести долю в нём до 24%. Добавим, что в Rimac верит не только Porsche: в 2019 году о сотрудничестве с хорватской компанией объявила корейская Hyundai Motor Group.



Pininfarina Battista

Rimac сейчас готовит к производству гиперкар C_Two с четырёхмоторной силовой установкой мощностью 1914 л.с. и Т-образной батареей ёмкостью 120 кВт·ч. В принципе, C_Two вполне может послужить базисом для будущей электрической модели Bugatti, но такой подход видится слишком лобовым, он не даст Bugatti нужного градуса эксклюзивности, тем более что C_Two уже имеет технического клона в лице итальянского гиперкара Pininfarina Battista. Новый Bugatti должен предложить что-то сверх того, что предлагают Rimac C_Two и Pininfarina Battista, так что специалистам Bugatti, Porsche и Rimac предстоит как следует поколдовать над электрической новинкой французской марки.



Bugatti Bolide

В ожидании этой новинки Bugatti, вероятно, продолжит развлекать публику штучными проектами, вроде трекового Bolide, так что легендарный 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 ещё может ей пригодиться, прежде чем окончательно уйти в историю.

