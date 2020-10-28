Bugatti Bolide: философия «гадкого утёнка» и космические ускорения

Французская марка Bugatti представила трековый суперкар Bolide с форсированным до 1850 л.с. двигателем W16 от дорожной модели Chiron и полностью оригинальным кузовом из углепластика и титана. До 100 км/ч Bolide может разогнаться за 2,17 с, максимальная скорость — свыше 500 км/ч.

Марка Bugatti сейчас находится на выданье: концерн Volkswagen хочет от неё избавиться вместе с другими «токсичными активами» в лице Lamborghini и Ducati. Из-за смены владельца пока неясен статус модели Bolide: дебютировала она как концепт, а дальнейшая судьба будет зависеть от нового начальства. Если дадут добро, то Bolide выпустят ограниченным тиражом. Если нет, то он так и останется концептом и поездить на нём можно будет разве что в компьютерных играх.

Гендиректор Bugatti Стефан Винкельман так сформулировал идею Bolide: «это всего лишь четыре колеса, двигатель, коробка передач, руль и два сиденья». Помнится, в том же ключе фирма Citroen описывала свою легендарную малолитражку 2CV, вот только тогда речь шла о максимально бюджетном народном автомобиле, а теперь — об эксклюзивном и бешено дорогом трековом суперкаре для избранных.



Bugatti Bolide построен вокруг позаимствованного у Chiron 8,0-литрового двигателя W16, который благодаря четырём модифицированным тубкомпрессорам выдаёт максимальные 1850 л.с. при 7000 об/мин и 1850 Нм при 2000-7025 об/мин. Полный привод и 7-ступенчатый «автомат» DSG – такие же как у дорожного родственника, а вот кузов из углепластика и титана фактически сделан заново с прицелом на минимальный вес и отсутствие каких-либо комфортных излишеств. Заявленная сухая масса — всего 1240 кг против почти двух тонн у Chiron. Активная аэродинамика имеется: например в зависимости от скорости меняется высота верхнего воздухозаборника. На скорости 320 км/ч набегающий воздушный поток даёт дополнительные 800 кг нагрузки на переднюю ось и 1800 кг на заднюю.



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Первую «сотню» Bugatti Bolide набирает за 2,17 с, разгон до 200 км/ч занимает 4,36 с, до 300 км/ч — 7,37 с, до 400 км/ч — 12,08 с, до 500 км/ч — 20,16 с. Максимальная скорость не указана. Перегрузки в поворотах могут достигать 2,8g – спасибо широченным сликам Michelin (340 мм спереди, 400 мм сзади), в которые обуты магниевые колёса OZ Racing. Внутри них — 380-миллиметровые карбон-керамические тормозные диски.



Bugatti Bolide спроектирован с учётом требований FIA для спортпрототипов класса LMP1, так что на нём, по сути, можно выступать в гонках, но вряд ли это когда-нибудь случится, так как собственной гоночной программы у Bugatti сейчас нет и не предвидится. Между тем заявлено, что Bolide может проехать Северную петлю Нюрбургринга за 5 мин 23,1 с. Это не ракорд: спортпрототип Porsche 919 Hybrid Evo в 2018 году проехал Нордшляйфе за 5 мин 19,5 с.



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Выходит, что Bugatti Bolide при всех своих достоинствах — не самый быстрый среди себе подобных. По части «максималки» дорожный SSC Tuatara выдал недавно мировой рекорд: 532 км/ч. По части мощности есть заявки и посерьёзнее — вплоть до 5221 л.с. Но проблем с клиентами, в случае если Bolide всё-таки станет серийным, у Bugatti точно не будет — расхватают за любые деньги.

