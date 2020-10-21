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Немцы избавляются от брендов: Volkswagen ведёт переговоры с желающими купить Ducati

21.10.2020 109 0 0

Слухи о планах германского концерна продать итальянскую мотоциклетную марку ходят уже не первый год.

 

История компании Ducati началась в 1926 году, изначально она занималась производством радиотехники. После второй мировой войны в Дукати начали выпускать двигатели, веломобили и мотовелосипеды. Первый мотоцикл марки появился в 1952 году, он получил название Cruiser (его оснастили двигателем c электростартером). С 2012 года компания принадлежит концерну Volkswagen, однако в скором времени это может измениться.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, руководство концерна VW уже начало предварительные переговоры о продаже итальянской мотоциклетной марки. Кто именно составляет круг потенциальных участников торгов, пока неизвестно.

На фото: логотип Volkswagen

Ожидается, что в концерне более обстоятельно обсуждать дальнейшую стратегию развития будут в ноябре. Предположительно непосредственно к процессу продажи бренда Ducati немцы могут перейти в начале следующего года. К этому времени инвесторы смогут оценить как ценовые ожидания, так и потенциал соответствующей покупки. В Volkswagen информацию пока не комментируют.

Слухи о планах германского концерна продать итальянскую мотоциклетную марку ходят с весны 2017 года. На тот момент годовую прибыль Ducati (до выплаты всех налогов, амортизации и процентов по договорам) оценили примерно в 100 млн евро. Предполагалось, что компанию оценят в 1,5 млрд евро.

Интерес к покупке у концерна VW марки Ducati три года назад проявили Bajaj Auto (индийский производитель транспортных средств), а также Polaris (американский производитель мототехники) и инвесторы Bain, PAI и Investindustrial. Однако тогда сделка так и не состоялась.

На фото: Ducati Multistrada 1260 S

Концерн Volkswagen, судя по всему, планирует провести довольно масштабную реструктуризацию, в ходе которой он сумеет избавиться в том числе от нишевых лакшери-брендов. Так, в начале текущего месяца стало известно о том, что компания готовит к продаже бренд Lamborghini.

А в середине сентября Kolesa.ru сообщал о том, что владельца сменит и Bugatti, ожидается, что марка отойдёт компании Rimac (это хорватский производитель полностью электрических гиперкаров, а также узлов и систем аккумуляторов). Вероятно, к этой сделке привлекут Porsche, у которой есть своя доля в Rimac (она составляет 15,5%). В ходе продажи Bugatti хорватской фирме свою выгоду получит именно Порше – ожидается, что доля в Rimac вырастет до 49%.

Напомним, одна из главных целей VW – стать мировым лидером по производству электромобилей. Для этого концерн разработал «зелёное» семейство ID, первенцем которого стал хэтчбек ID.3, а недавно линейку пополнил кроссовер ID.4. Немцы вкладывают в выпуск массовых электрокаров немалые средства, из-за чего им приходится избавляться от неприоритетных проектов.

авторынок бизнес Volkswagen Ducati

 

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