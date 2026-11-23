Как и предполагалось, выпуск совершенно нового гибридного паркетника Хонды наладили в Таиланде. Именно эта страна и станет дебютным рынком, там продажи стартуют через неделю.

Первый онлайн-показ свежего кроссовера Honda Avancier провели в прошлую пятницу, 20 ноября. А теперь компания Хонда объявила о начале производства паркетника. Как и ожидалось, модель встала на конвейер таиландского завода. Именно в Таиланде состоится полноценная премьера паркетника, эта же страна станет дебютным рынком, презентация и старт продаж там состоятся 1 декабря.

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Напомним, что изначально имя Avancier носил универсал Honda для Японии, построенный на базе «шестого» Accord. «Сарай» выпускали в Стране восходящего солнца с 1999 по 2003 гг. В 2016 году название возродили для купеобразного паркетника, предназначенного исключительно для Китая, производство предыдущего SUV все еще ведется в Поднебесной же на мощностях совместного предприятия GAC Honda. Кроссовер Honda Avancier нового поколения там тоже появится (очевидно, тоже локальной сборки). А еще такой паркетник доберется до Японии, Австралии и Новой Зеландии — вероятно, это будут машины как раз таиландского производства. Ну и раз для новинки все же готовят леворульную версию, то не исключено, что впоследствии географию продаж расширят.

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Как сообщалось ранее, в основе свежего Honda Avancier лежит новая модульная платформа. Габариты все еще не раскрыты. К примеру, длина актуального китайского паркетника составляет 4858 мм, колесная база – 2820 мм. Новый Honda Avancier представлен с трехрядным салоном, тогда как нынешняя модель для КНР – строго пятиместная.

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Дизайн глобального паркетника выполнен в новом для марки стиле. Среди особенностей внешности – двухэтажная головная оптика, которую вдобавок разделяет гладкая панель, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде узких полосок задние фонари. Кроссовер также получил новую эмблему Honda.

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Внутри – усеченный руль, минимум физических клавиш, крупный приборный экран и еще более внушительный дисплей мультимедийной системы, который возвышается над передней панелью. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Между сиденьями второго ряда есть откидной подлокотник с подстаканниками и со спрятанной под крышкой сенсорной панелью для настроек. В списке оборудования кроссовера также заявлены панорамный люк, подогрев и вентиляция кресел. Программное обеспечение можно будет обновлять «по воздуху».

Новый Honda Avancier – это гибрид (без возможности зарядки от электросети), для модели предусмотрен полный привод. Силовая установка – следующего поколения, она называется Honda Hybrid, и представляет собой эволюцию установки e:HEV. Известно, что система включает новый же бензиновый атмосферник 2.0, который на 900 граммов легче прежнего двухлитрового двигателя. Полноприводный Avancier имеет два отдельных (и тоже более легких) электромотора на передней и задней осях. Суммарная мощность установки все еще не озвучена, в Honda лишь сообщили, что отдача заднего электродвигателя составляет 68 л.с. Как и Honda Prelude и Honda Civic e:HEV RS, кроссоверу еще положена система S+ Shift, имитирующая переключение передач с помощью подрулевых лепестков.

Все подробности о новом Honda Avancier узнаем через неделю.