Обновлённое кросс-купе Honda Avancier предложено с двумя дизайн-пакетами на выбор

Без «допов» внешне отличить рестайлинговый паркетник от предшественника будет непросто. Интерьер же подтянули к остальным последним моделям марки.

В гамме Хонды сегодня аж два «полноценных» купеобразных кроссовера, правда, оба разработаны исключительно для Китая: это родные братья Avancier и UR-V. Первый паркетник с 2016 года выпускает СП GAC Honda, второй с 2017-го производит СП Dongfeng Honda. Три года назад оба SUV слегка обновили, а в начале июня года нынешнего в КНР стартовали продажи еще раз модернизированного «купе» Honda UR-V. Теперь же очередную порцию обновок получил и Avancier.

Обновленный Honda Avancier и дореформенный кроссовер

Внешне базовый кроссовер от GAC Honda мало изменился: переделана декоративная плашка на радиаторной решетке, плюс расположенная спереди эмблема марки стала больше. Ну и еще появились иные диски (но они все так же 19-дюймовые). Размеры прежние: длина – 4858 мм, ширина – 1942 мм, высота – 1670, расстояние между осями – 2820 мм.



Зато за доплату для Honda Avancier отныне предусмотрено два дизайн-пакета. С набором Black Edition, как несложно догадаться, «купе» имеет черный декор. А пакет, чье название с китайского можно перевести как «памятник десяти тысячам» (что бы это ни значило), — это уже более внушительные бамперы и решетка в крупную клетку.

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Главная обновка в салоне – планшет мультимедиасистемы диагональю 10,1 дюйма, который теперь торчит из передней панели, как у остальных последних моделей Honda (включая и рестайлинговый UR-V). Центральные дефлекторы обдува расположены под экраном, а не по бокам от него. Но виртуальная приборка Avancier так и не досталась. «В базе» есть светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, кожаная обивка, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой. Дорогим версиям еще положены вентиляция кресел и камеры кругового обзора.



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Как и в случае с рестайлинговым Honda UR-V, бензиновые турбочетверки 1.5 и 2.0 слегка придушили: базовый турбомотор выдает 188 л.с. вместо 193 л.с., второй – 261 л.с. вместо 272 л.с. Но крутящий момент не изменился – 243 и 370 Нм соответственно. Двигатель 1.5T все так же работает в паре с вариатором, двухлитровый турбомотор по-прежнему сочетается с девятиступенчатым автоматом. Полный привод предусмотрен только для машин с 2.0T.



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Цена посвежевшего Honda Avancier варьируется от 33 300 до 45 800 долларов, тогда как модернизированный Honda UR-V «в базе» стоит от 34 300 долларов.

