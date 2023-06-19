Второе обновление принесло большому кросс-купе Honda UR-V улучшенный салон

Следом за остальными свежими моделями марки паркетник обрёл мультимедиа-систему с «парящим» планшетом, но цифровая приборка по-прежнему не доступна даже за доплату.

Купеобразный кроссовер Honda UR-V дебютировал в 2017 году, он создан специально для Китая, там же налажено производство: за выпуск отвечает совместное предприятие Dongfeng Honda. В 2020-м модель обновили, и вот вторая модернизация. Вообще, вновь доработанное «купе» еще в декабре прошлого года раскрыл минпром КНР, однако на рынок оно выходит только сейчас. Ну и отметим, что бешеным спросом UR-V не пользуется, хотя в 2023-м продажи подросли: с января по май реализовано 14 365 единиц – это почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Обновленный Honda UR-V и дореформенный кроссовер

Внешне паркетник мало изменился. Так, радиаторная решетка лишилась пластикового бруса, окантовку сделали хромированной. Плюс кроссу достались 19-дюймовые диски нового дизайна. Ну и еще Honda UR-V теперь доступен в исполнении Black Edition: как несложно догадаться, у такого кроссовера черный декор вместо блестящего. Габариты прежние. Длина UR-V равна 4856 мм, ширина – 1942 мм, высота – 1670 или 1675 мм (зависит от версии), колесная база – 2820 мм. Кстати, задние двери распахиваются на 90 градусов.

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Интерьер переделан более тщательно, главная обновка – мультимедийная система с дисплеем диагональю 10,1 дюйма (у предшественника 8-дюймовый экран), который возвышается над передней панелью (как и у других последних моделей марки). Центральные дефлекторы обдува теперь расположены под планшетом, а не по бокам от него, сама панель отныне мягкая.



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Для модели также предусмотрены панорамный люк в крыше, обогрев и вентиляция передних кресел, климат-контроль, система активного шумоподавления, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. А вот виртуальную приборку отнюдь не дешевый UR-V так и не получил – она не предлагается даже в виде опции.



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Бензиновые турбочетверки 1.5 и 2.0 слегка придушили: базовый турбомотор после рестайлинга выдает 188 л.с. вместо 193 л.с., второй – 261 л.с. вместо 272 л.с.; крутящий момент не изменился – 243 и 370 Нм соответственно. Коробки прежние. Двигатель 1.5T сочетается с вариатором, двухлитровому движку положен девятиступенчатый автомат. Полный привод имеет только UR-V со старшим турбомотором.



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Цена посвежевшего кросс-купе лежит в диапазоне от 34 400 до 46 000 долларов. Honda UR-V можно найти и в России: к нам машины поставляют по схеме параллельного импорта, то есть впоследствии до РФ может добраться и модернизированный паркетник.



Между тем у UR-V есть близнец – Avancier, его производством занимается СП Хонды и компании GAC. Это «купе», очевидно, скоро получит аналогичный интерьер.

