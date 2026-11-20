Изначально имя Avancier носил универсал Honda для японского рынка, построенный на базе «шестого» Accord. «Сарай» продержался на конвейере с 1999 по 2003 гг. В 2016 году это название возродили для купеобразного паркетника, предназначенного исключительно для Китая. Так вот теперь состоялся онлайн-показ совершенно нового трехрядного кроссовера Honda Avancier, и это больше не «поднебесный» эксклюзив. Уже в этом году свежий паркетник появится в Таиланде, а в 2027-м его станут продавать в Японии, Австралии и Новой Зеландии. В компании также заявили о том, что новый SUV доберется, опять же, до Китая. Вообще, в Honda отметили, что паркетник адресован в основном Азии. Но раз будет и леворульная версия, то впоследствии географию продаж вполне могут расширить.

В основе Honda Avancier лежит новая модульная платформа, причем кроссовер стал ее первым серийным носителем. В компании утверждают, что «за счет оптимизации жесткости и снижения веса» эта «тележка» обеспечивает «как превосходную устойчивость на дороге, так и захватывающие ощущения от вождения».

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Avancier представляет собой полноприводный гибрид. Силовая установка – тоже новая, она называется Honda Hybrid, и это эволюция прежней двухмоторной системы e:HEV. Кроссовер оснащен новым четырехцилиндровым атмосферником 2.0, мощность которого пока не озвучена. Зато в Honda заявили, что этот мотор примерно на 900 граммов легче предыдущего двухлитрового движка.

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Система также включает два отдельных (и тоже более легких) электромотора на передней и задней осях. Суммарная мощность установки пока не раскрыта, при этом известно, что отдача заднего электродвигателя составляет 68 л.с. Как и модели Honda Prelude и Honda Civic e:HEV RS, кроссовер еще имеет систему S+ Shift, имитирующую переключение передач с помощью подрулевых лепестков.

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Что же касается дизайна, то и он выполнен в новом для марки стиле. Honda Avancier получил двухэтажную головную оптику, которую разделяет гладкая панель. Задние фонари сделаны в виде вертикальных полосок, на корме также красуется узкая горизонтальная плашка. Паркетнику еще достались выдвижные ручки дверей и довольно внушительный задний бампер. Габариты модели не раскрыты.

В салоне – лаконичная передняя панель, усеченный двухспицевый руль, виртуальная приборка под козырьком и отдельно стоящий крупный планшет мультимедиа-системы. Привычного селектора коробки нет, вместо него – подрулевой рычажок. В списке оборудования еще заявлены панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция сидений, аудиосистема Bose Premium и телематика. Наконец, программное обеспечение можно будет обновлять «по воздуху».

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Полноценная премьера нового Honda Avancier состоится 1 декабря, ее проведут в Таиланде. Ожидается, что в этой стране и наладят производство модели, откуда ее станут поставлять на другие упомянутые выше рынки с левосторонним движением.

Для Китая кроссовер нового поколения, вероятно, будут делать локально. За выпуск прежнего Avancier там сейчас отвечает совместное предприятие GAC Honda. А к весне 2030 года Хонда планирует представить минимум 15 новых моделей с системой Honda Hybrid «по всему миру».