Предполагается, что в основе следующего KGM Rexton лежит китайская платформа T2X, то есть в новом поколении флагман превратился из рамного внедорожника в кроссовер. Первым на рынок выйдет подзаряжаемый гибрид PHEV, следом должна подтянуться чисто бензиновая версия.

Еще в 2024 году корейский автопроизводитель KG Mobility (KGM) объявил о сотрудничестве с «поднебесной» компанией Chery, которое предполагает «заимствование» у китайцев платформ для создания новых моделей KGM. В прошлом году стало известно о расширении партнерства: в частности, корейцы также решили перенять опыт Chery в сфере автономного вождения и программного обеспечения. Тогда же было сказано несколько слов о первом совместном проекте – SUV под кодовым обозначением SE-10. Ну а теперь фирма KGM распространила несколько тизеров серийной модели и объявила ее товарное имя – в родной Корее автомобиль появится как Rexton следующего поколения. Если точнее, то полное название звучит как KGM Rexton PHEV, то есть это подзаряжаемый гибрид. Впрочем, как сообщалось ранее, «традиционная» версия тоже будет.

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О «тележке» гибридного Rexton компания подробностей пока не привела, размеры тоже неизвестны, нет подробностей и о силовой установке. Между тем корейские профильные медиа уверены, что в основе модели лежит платформа T2X, на которой, например, построен паркетник Chery Tiggo 9 (он же Tiggo 9X в Китае или Tenet T9 в России). Если корейцы правы, то в третьей генерации Rexton из рамного внедорожника превратился в кроссовер с несущим кузовом.

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Как бы то ни было, дизайн экстерьера у новинки KGM свой. Облик получился брутальным, причем в нем прослеживаются черты концепта KGM F100, показанного в 2023-м. Новый KGM Rexton получил массивные бамперы и рельефный капот. Спереди расположено диодное «табло». Кроссоверу также достались вертикальные задние фонари. Интерьер пока не засвечен.

Прежний рамный внедорожник KGM Rexton 1 / 4 Прежний рамный внедорожник KGM Rexton 2 / 4 Кроссовер Chery Tiggo 9, он же Chery Tiggo 9X 3 / 4 Кроссовер Chery Tiggo 9, он же Chery Tiggo 9X 4 / 4

Корейцы полагают, что система гибрида базируется на бензиновом турбомоторе 1.5. Сама компания KGM ранее сообщала, что у «традиционной» версии будет двухлитровый двигатель. К слову, в Китае Chery Tiggo 9/Tiggo 9X предложен только с турбомотором 2.0, а вот на экспортный рынках у модели Chery есть подзаряжаемая гибридная версия, силовая установка которой как раз включает 1.5T. Модель предложена как с передним, так и с полным приводом.

В Корее новый KGM Rexton PHEV появится в продаже в январе 2027-го. Больше подробностей о модели обещают раскрыть в декабре года нынешнего.

Напомним, что рамный внедорожник Rexton второго поколения в строю с 2017 года (он дебютировал еще под маркой SsangYong). С тех пор вездеход пережил несколько модернизаций, последнюю провели в 2023-м. Любопытно, что в Корее прежний рамник уже сняли с продажи – по крайней мере, на местном потребительском сайте его больше нет. Но на экспортных рынках, в том числе и в России, внедорожник еще присутствует. Например, у нас рамный Rexton представлен с бензиновым турбомотором 2.0 (225 л.с.) и шестиступенчатым автоматом Aisin. А, к примеру, в Австралии он доступен с турбодизелем 2.2 (202 л.с.) и восьмиступенчатым автоматом Aisin. В зависимости от рынка внедорожник бывает не только с полным, но и с задним приводом.