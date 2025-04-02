KGM и Chery расширяют сотрудничество, ждём новый Rexton на китайской платформе

Южнокорейская компания KG Mobility (KGM), в прошлом известная как SsangYong Motor, и китайская компания Chery объявили о том, что намерены значительно расширить недавно заключённое партнёрство, в том числе в области программного обеспечения и электроники. По сути, это означает, что KGM в ближайшие годы попадёт в технологическую зависимость от Chery.

KGM и Chery объявили о начале стратегического партнёрства 19 октября прошлого года, но тогда было мало конкретики — сообщалось лишь, что KGM позаимствует у Chery платформу для разработки новых моделей — больших и среднеразмерных внедорожников и кроссоверов, как «углеводородных», так и электрифицированных (plug-in гибридов). Газета The Korea Herald тогда утверждала, что речь идёт о платформе T2X, известной нашим читателями по кроссоверам Chery Tiggo 9, Omoda C9 и Exeed RX.

Напомним, что KG Mobility — это бывшая компания SsangYong Motor, которая в 2022 году после нескольких кризисных лет под крылом индийской корпорации Mahindra & Mahindra вошла в состав южнокорейского концерна KG Group. С тех пор KGM выпустила несколько новых и обновлённых моделей на базе имеющихся у неё платформ, однако для разработки конкурентоспособных платформ следующего поколения собственных компетенций у KGM сейчас недостаточно, поэтому было решено обратиться за помощью к Chery.

Вчера в штаб-квартире Chery в китайском городе Уху было подписано уточнённое соглашение о совместной работе KGM и Chery. Проект большого и среднеразмерного SUV на платформе Chery теперь фигурирует под кодовым обозначением SE-10. Сообщается, что разработка проекта SE-10, который, видимо, подразумевает появление минимум двух моделей KGM на платформе Chery, будет завершена к 2026 году, то есть довольно скоро, однако даты выхода на рынок новых моделей пока не определены. Также сообщается, что проект SE-10 унаследует традиции флагманского внедорожника Rexton, то есть новые модели, по сути, придут ему на смену.

Здесь, разумеется, сразу возникает вопрос, сохранит ли условный новый Rexton рамную конструкцию? Если в его основу ляжет вышеупомянутая платформа T2X, то нет — кузов будет несущим. Но в арсенале Chery есть и современная рамная платформа — её разработали в привязке к дочернему бренду Jetour, точнее для его свежеиспечённого суббренда Zongheng. В официальным пресс-релизе KGM конкретная платформа в привязке к проекту SE-10 не указана.

Помимо проекта SE-10 компании KGM и Chery будут также сотрудничать в сфере систем автономного вождения, программного обеспечения для автомобилей типа SDV (Software-Defined Vehicle, то есть программно настраиваемые машины, основной набор потребительских функций которых определяется уже после покупки путём установки нужных приложений) и комплектующих для электромобилей, так как KGM теперь хочет использовать платформы Chery не только для моделей с ДВС, но и для «электричек», в том числе типа SDV.

Никакой конкретики по части новых направлений сотрудничества KGM и Chery пока нет, но в целом ясно, что в ближайшие годы KGM будет сильно зависеть от технологий Chery, о собственной инженерной школе можно забыть. Хорошо это или плохо, на данный момент сказать трудно — возможно, без Chery южнокорейская компания в долгосрочной перспективе просто не имеет шансов на выживание.

Напомним, что автомобили KGM с недавних пор официально продаются в России, поэтому можно ожидать, что новые модели на платформе Chery попадут к нам достаточно оперативно.

