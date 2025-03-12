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В РФ стартовали продажи внедорожника KGM Rexton и кроссоверов Tivoli, Korando, Torres

12.03.2025 87 0 1

Автомобили, поставляемые из Южной Кореи, уже появились в российских дилерских центрах. Стартовые цены Korando и Torres оказались ниже, чем было заявлено ранее.

Информация о том, что корейский бренд KGM (сокращение от KG Mobility) готовится выйти на российский рынок, появилась в ноябре 2024-го. Напомним, это наименование теперь принадлежит марке, которая ранее называлась SsangYong. На сегодняшний день в РФ эксклюзивным дистрибьютором продукции KGM является АО «Рэкс Моторс». Теперь компания сообщила о старте продаж в России внедорожника KGM Rexton и кроссоверов Tivoli, Korando и Torres.

Известно, что первые автомобили уже появились в официальных дилерских центрах, при этом машины поставляются в страну из Южной Кореи. На представленные в России KGM Rexton, Tivoli, Korando и Torres распространяется официальная гарантия в течение пяти лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее).

На фото: кроссовер KGM Tivoli

Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда в РФ, рекомендованная розничная цена компактного кроссовера Tivoli варьируется в диапазоне от 3 590 000 до 4 190 000 рублей. Стоит отметить, что модель обновилась с тех пор, как покинула местный рынок, так что теперь клиентам предлагается посвежевший вариант. Напомним, у этого паркетника длина составляет 4255 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1620 мм, а расстояние между осями – 2600 мм. Объём багажника равен 423 литрам, а при сложенном втором ряде показатель увеличивается до 1115 литров. Привод – только передний.

На фото: кроссовер KGM Korando

За переднеприводный KGM Korando в РФ просят от 4 040 000 до 4 440 000 рублей, за модификацию с полным приводом – от 4 700 000 до 5 040 000 рублей. Этот SUV был представлен на домашнем рынке в 2019 году, ещё под маркой SsangYong. Как Kolesa.ru отмечал ранее, по своим габаритам он немного уступает «второму» Volkswagen Tiguan, который раньше выпускался в РФ. Так, длина Korando равна 4450 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1620 мм, а колёсная база – 2675 мм. Багажник вмещает 551 литр, со сложенным задним диваном грузовое пространство вырастает до 1248 литров.

На фото: кроссовер KGM Torres

Судя по актуальному прайс-листу, цена KGM Torres с передним приводом варьируется в диапазоне от 4 800 000 до 5 350 000 рублей, а покупка полноприводного кроссовера обойдётся в 5 650 000 – 5 950 000 рублей. Эта модель дебютировала в 2022-м, а через пару лет ей обновили интерьер (в стиле электроверсии EVX). Габаритная длина Torres равна 4705 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1710 мм, расстояние между осями – 2680 мм. Объём багажника ограничен 703 литрами, сложенный задний диван даёт 1662 литра.

Все три кроссовера – KGM Tivoli, Korando и Torres – оснащаются 1,5-литровой турбочетвёркой, её отдача составляет 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 280 Нм. Этот мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Все паркетники будут предложены в России в трёх комплектациях: City, Dream и Icon, а для Torres доступна ещё топовая Icon Brown.

На фото: внедорожник KGM Rexton

Рекомендованная розничная стоимость рамного внедорожника KGM Rexton в России варьируется от 6 790 000 до 7 190 000 рублей. Он предлагается в двух комплектациях – Dream и Icon. Корейская марка представила актуальный автомобиль в 2017 году, а обновление он пережил в 2023-м. В длину Rexton вытянулся на 4850 мм, в ширину – на 1960 мм, в высоту – на 1825 мм, а его колёсная база составляет 2865 мм. Объём багажника – 1051 литр, при сложенных задних сиденьях – 1977 литров.

Внедорожник на российском рынке предлагается с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, максимальная мощность которой равна 225 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. В пару этому двигателю тоже идёт шестиступенчатый автомат от Aisin. У KGM Rexton подключаемый полный привод с понижающей передачей. Модель занимает место флагмана линейки.

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