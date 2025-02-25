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Маленький, шустрый и дорогой: обзор KGM Tivoli

25.02.2025 50 0 0

Корейская марка SsangYong, превратившись в KGM, вернулась в Россию с тремя моделями кроссоверов и одним внедорожником, причем имена двух моделей, Rexton и Korando, так или иначе знакомы российским автолюбителям, а вот Tivoli и Torres представляют собой нечто новенькое для российского рынка. Про среднеразмерный кроссовер Torres мы вам уже рассказали. Теперь давайте поговорим о субкомпактном кроссовере Tivoli.

Не попавший в Россию

О рыночных злоключениях марки SsangYong и обстоятельствах, при которых она превратилась в KG Mobility, мы рассказали довольно подробно в материале о Torres. Одна из старейших корейских автомобильных марок за годы своего существования испытывала и взлеты, и падения. Одно из таких падений произошло на рубеже 2014-2015 годов, когда компания чуть было не обанкротилась, ушла со многих зарубежных рынков, включая российский, и вскоре была приобретена индийским концерном Mahindra&Mahindra. Но, даже пребывая в «предынфарктном состоянии», SsangYong продолжал работать над новыми моделями, и в ноябре 2014 года был официально представлен субкомпактный кроссовер сегмента SUV-B с заводским кодом X100, получивший имя Tivoli. В 2015-м вывод модели на российский рынок активно обсуждался, но так и не состоялся. Зато купивший SsangYong концерн Mahindra в 2018-м выпустил на платформе X100 аналогичный автомобиль XUV 300 под своей маркой. 

В 2019 году кроссовер претерпел первый рестайлинг, обретя 10,25-дюймовый дисплей вместо традиционной комбинации приборов и 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Ну а в 2023-м после перехода марки в созвездие чеболя KG Group Tivoli получил в очередной раз измененное оформление передней части. Вот в таком виде KGM Tivoli и увидели присутствовавшие на официальной презентации российские журналисты.

Mambo Italiano!

Что касается внешности, то явственно чувствуется, что к ее формированию приложили руку итальянские дизайнеры, хотя напрямую в компании об этом не говорят. Собственно, и имя у кроссовера вполне итальянское, ведь Тиволи – это небольшой, но очень красивый городок в итальянской провинции Лацио, и я бы совершенно не удивился, если бы три декоративных элемента, красный и два черных, на глухой верхней части облицовки радиатора были окрашены в цвета итальянского флага. 

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Tivoli – автомобиль действительно небольшой, его габариты составляют 4255×1810×1620 мм при колесной базе в 2600 мм. Это вполне сопоставимо с первыми поколениями таких бестселлеров «докитайского» периода, как Renault Duster (4315×1822×1695, база – 2673 мм) и Hyundai Creta (4270×1780×1620, база – 2590 мм). Эти габариты явно свидетельствуют о городском предназначении автомобиля: компактные модели, как правило, чувствуют себя в толчее мегаполисов, как плотвичка в реке. Владельцам таких машин проще маневрировать в напряженном потоке и легче найти место для парковки. Неплохие 178 мм дорожного просвета определенно намекают на то, что съехать на проселочную дорогу водитель Tivoli может, но вот бросаться в пучину внедорожных приключений явно не стоит, тем более что полноприводных версий модели в России пока не будет. 

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Когда размер имеет значение

Но Tivoli – автомобиль не только компактный, но и легкий, при этом оснащенный весьма мощным двигателем. Точно такой же мотор 1,5 L e-XGi150T T-GDI мощностью 163 л.с. стоит под капотом более крупных кроссоверов Korando и Torres. Причем двигатель этот не только мощный, но и «моментный»: 280 Нм, которые он способен выдавать в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту, – это весьма немало. А если учесть, что в паре с мотором работает 6-ступенчатая гидромеханика Aisin, можно ожидать от Tivoli изрядной резвости. В компании даже считают, что Tivoli будет вполне способен соперничать c кроссоверами марки Mini. Но это утверждение я оставляю на совести сотрудников официального дистрибьютора марки KGM в России, ведь Mini – это не только и не столько динамика, сколько великолепная управляемость. Сможет ли полузависимая задняя подвеска Tivoli обеспечить в этом плане хоть что-то сопоставимое, можно будет сказать только после дорожных тестов.

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Если же продолжить сопоставление с Duster и Creta, то сразу стоит упомянуть, что популярность этих моделей обеспечила в том числе и пригодность их на роль единственного семейного автомобиля. Годится ли на эту роль Tivoli? Право слово, не уверен. Во-первых, на втором ряду сидений этого кроссовера довольно тесно, и это видно невооруженным глазом. Во всяком случае я на второй ряд втиснулся с некоторыми усилиями. Никаких дополнительных жизненных благ для обитателей «галерки» также не предусмотрено. И опять же – багажник. На глобальном сайте KGM приводятся весьма солидные цифры, 423 литра в пятиместной и 1115 – в двухместной конфигурации. При этом зрительно багажник кажется меньше, чем у Duster и Creta, хотя у них заявлены объемы в 408 и 403 литра соответственно! В любом случае перевозка детской коляски и ребенка в детском кресле превратится для молодой семьи в сложную задачу.

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Вам, молодые традиционалисты

Что же касается эргономики водительского места и комфорта на первом ряду, то я особых проблем не заметил. Правда, оснащение и оборудование кокпита порадует скорее «традиционалиста» зрелого возраста, нежели юного компьютерного гика. Судите сами: большинство функций имеют отдельные физические органы управления – если не кнопки, то зоны на отдельной сенсорной панели. Теоретически на других рынках существуют комплектации с дисплеем, заменяющим комбинацию приборов, но на российской презентации показали вариант с классическими аналоговыми спидометром и тахометром, ну и монохромным экранчиком бортового компьютера между ними. Отдельная клавиша на консоли перед селектором коробки предназначена для выбора режима движения, управление климатом выведено на отдельную сенсорную панель, а кнопки обогрева руля, включения ассистента спуска с горы и отключения систем стабилизации собраны в блоке слева от рулевой колонки, Да, есть сенсорный экран медиасистемы, но его диагональ составляет 8 дюймов, так что на победу в «гонке диагоналей» Tivoli не претендует. Зато для интеграции со смартфоном есть проверенные временем Apple Carplay и Android Auto.

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Что же касается электронных ассистентов, то из обширного списка опций, предлагаемых для этой модели на других рынках, остались только системы помощи и оповещения при экстренном торможении да помощи при спуске и старте на подъеме, ну и ставшие уже стандартными ABS и ESP. По всей видимости, в компании старались всеми силами снизить цену, но она все равно получилась слишком высокой для предполагаемой целевой аудитории, ведь в качестве покупателей подобных машин обычно выступают «яппи», молодые городские профессионалы. Для них начальная цена в 3 590 000 рублей явно будет высоковатой, ведь за эти деньги можно приобрести куда более крупный, мощный и вместительный автомобиль хоть на вторичном рынке, хоть в салонах китайских брендов, где найдутся такие модели, как Knewstar 001 (он же – Geely Tugella), Geely Cityray, Belgee X7, Haval Dargo и так далее. Специалистам по продажам марки KGM остается надеяться на такие аргументы, как высокий авторитет корейского автопрома, декларируемая надежность, подтвержденная честной и полноценной гарантией на 5 лет или 100 000 километров, и субсидируемая ставка по кредиту.

Технические характеристики KGM Tivoli
Кузов
Тип кузовауниверсал
Число дверей/мест5/5
Длина/ширина/высота, мм4255/1810/1620
Колесная база, мм2600
Колея передняя/задняя, мм1500 / 1500
Масса снаряженная/полная, кг1300 / 1800
Объём багажника, л423 / 1115
Двигатель
Типбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениерядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³1497
Мощность, л.с./об/мин163 / 5000 – 5500
Крутящий момент, Н•м/об/мин280 / 1500 – 4000
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, гидромеханическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, Макферсон
Подвеска задняяполузависимая, скручиваемая балка
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, невентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин215/50 R18
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч193
Время разгона 0–100 км/ч, сн.д.
Расход топлива, город/загород/смешанный, л/100 км8,5 / 6,1 / 7,0
Ёмкость топливного бака, л50
ТопливоАИ-95
Дорожный просвет, мм178
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