SsangYong был первым из корейских брендов, ушедших с российского рынка: он сделал это еще в 2015 году. Тут обошлось без всякой политики: причиной ухода стали низкие продажи и сложное экономическое положение марки. И вот теперь Ssang Yong стал первым из объявивших о своем «камбэке» – под другим названием и сразу с четырьмя моделями. Одна из них – среднеразмерный кроссовер KGM Torres.

Кто такой KGM?

Чтобы понять, какие именно автомобили привезла старая марка с новым именем, стоит немного вспомнить историю. Если кто-то не знает, KGM, или KG Mobility – это бывший SsangYong, одна из старейших автомобильных компаний Южной Кореи. Свою деятельность она начала еще в 1954 году, но тогда она называлась Dong-Hwan Motor и занималась производством грузовиков и автобусов, а также собирала внедорожники Jeep для армии США. Первый свой легковой автомобиль, созданный по мотивам все того же Jeep, SsangYong выпустил в 1983 году. Автомобильчик получил гордое название Korando. Гордое – потому что название было получено путем соединения вместе слов «KOReans cAN DO», то есть «корейцы тоже могут», а сама компания закрепила за собой название SsangYong («Два дракона»).

Но реальный прорыв случился в начале 90-х, когда компания наладила партнерские отношения с Mercedes-Benz и получила целый ряд технологий, а также лицензии на выпуск многих узлов и агрегатов. Итогом стало появление таких известных в России моделей, как Musso, Korando, Rodius, Actyon, Kyron, пикапов Musso Sports и Actyon Sports и, конечно же, большого рамного внедорожника Rexton, разделившего агрегаты с Mercedes ML и Jeep Grand Cherokee (поскольку Mercedes на тот момент входил в концерн Daimler-Chrysler).

Официальное представительство SsangYong в России было зарегистрировано в 2005 году, но целый ряд моделей продавался в российских автосалонах и до этого момента. Ну а официальное присутствие позволило организовать в Таганроге сборку внедорожников Korando (под названием ТагАЗ Tager) и Musso (ТагАЗ Road Partner), в Набережных Челнах – флагманской модели Rexton. Впоследствии сборку Rexton перенесли на завод Sollers во Владивостоке, где собирали внедорожники Kyron, Rexton и пикапы Actyon Sports, а также кроссоверы New Actyon.

Но к 2014 году для SsangYong наступили тяжелые времена. Марка была на грани банкротства, затем в 2018-м ее купил индийский концерн Mahindra, однако вкладывать в нее деньги не стал, ограничившись заимствованием технологий. Над компанией вновь замаячила тень банкротства и полной ликвидации, и тогда в 2022 году ее купил корейский чеболь (так в Корее называют финансово-промышленные группы) KG Group, вдохнув в SsangYong новую жизнь – правда, под новым названием KGM, «Кей Джи Мобилити». От старых «Двух драконов» осталась только крылатая эмблема да право в течение какого-то времени писать старое название мелким шрифтом, чтобы клиенты понимали, откуда что взялось. Вот в этом новом статусе SsangYong и вернулся в Россию.

Самый новый и перспективный

Из всего представленного квартета моделей наибольший интерес вызывает большой кроссовер KGM Torres, относящийся к сегменту SUV-D. Во-первых, это самая новая из моделей компании, представленная в 2022-м и вышедшая на рынок в 2023 году, и самая современная по своему оснащению. Ну и, во-вторых, модель резко отличается своим внешним видом: именно на ней марка обкатывает свою новую стилистику.

В конце XX – начале XXI века компания заказывала дизайн по очереди то у «великого и ужасного» Кена Гринли, который умудрялся создавать настолько уродливые автомобили, что они даже привлекали этим своим уродством (Musso, Rodius, Kyron, первый Actyon), то у компании Italdesign (Rexton, второй Action). Кто конкретно занимался разработкой внешнего дизайна Torres, компания не сообщает, но главной темой стала заведомая брутальность.

Рубленые линии кузова с лишь слегка скругленными сочленениями поверхностей, шесть клыков в верхней части радиатора и горизонтали 3D-элементов в нижней, сложная линия крыши в районе задних стоек, декоративные ручки на капоте... В этот стиль отлично вписываются и светодиодные фары с изломанными линиями дневных ходовых огней, и угловатые корпуса боковых зеркал. Не менее эффектна и задняя часть автомобиля. На эту эффектность активно работают и задние фонари в виде иероглифов, и дверь багажного отсека с «рюкзачком», который при этом является чисто декоративным элементом. Ну а массивная смещенная вправо ручка явственно намекает на то, что дверь будет открываться вбок. Ан нет! Дверь багажника открывается вверх, при этом она снабжена сервоприводом! Одним словом, если судить по внешнему виду, то Torres должен быть «заточен» на преодоление бездорожья средней тяжести или внедорожные путешествия – примерно как Haval Dargo, Haval H7 или Jetour T2.

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Кое-какие подтверждения этому все-таки есть: тут и приличный дорожный просвет, равный 195 мм, и тяговитый турбомотор, который при мощности в 163 л.с. выдает 280 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин, и 6-ступенчатая гидромеханика Aisin. Даже само название намекает на романтику странствий – оно не имеет никакого отношения к популярной марке испанского бренди, автомобиль назвали в честь национального парка Торрес‑дель‑Пайне в Патагонии.

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Однако, устроившись за рулем, я не нашел никаких признаков наличия специальных внедорожных режимов, даже возможности заблокировать межосевую муфту или включить режим помощи при спуске и подъеме по склону. Да, знакомство происходило в большой спешке, у машины выстроилась очередь из коллег, которым тоже нужно было удовлетворить свое любопытство, и вполне возможно, что все эти функции зашиты в меню медиасистемы. Но, честно говоря, от этого не легче.

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Дело в том, что Torres – типичный современный «электронный» автомобиль, в котором физические органы контроля заменены на иконки и пункты экранного меню. Даже селектор управления вполне традиционной гидромеханической коробкой заменен на элегантную «качалку», которая передает коробке команды по проводам. Зато тут есть современный набор электронных ассистентов: система предупреждения о выходе из полосы и система адаптивного удержания в полосе (кстати, они включаются вполне физической кнопкой на левой спице D-образного руля), система автоматического управления дальним светом, система предупреждения о нарушении безопасной дистанции и автономная система экстренного торможения.

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В остальном создатели позаботились о том, чтобы обеспечить и водителю, и пассажирам побольше комфорта. Так, передние сиденья снабжены как обогревом, так и вентиляцией, вот только управляются эти функции, похоже, исключительно при помощи меню на экране. Кстати, о дисплеях: они тоже решены в рамках современных тенденций, перед водителем – спарка из двух 12,3-дюймовых мониторов, левый из которых выполняет функцию панели приборов. В распоряжении задних пассажиров вполне приличное пространство для ног, ну и возможность подзаряжать в поездке свои гаджеты, причем водитель или передний пассажир может воспользоваться беспроводной зарядкой. Багажник имеет вполне приличную вместимость, но пока конкретных данных производитель не сообщает, а под фальшполом скрывается «докатка».

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Цена корейского происхождения

А вот главным минусом, пожалуй, станет цена: компания пока не обнародовала полный прайс-лист, но уже известно, что Torres будет стоить «от 5 150 000 рублей». Прямо скажем, немало… Правда, в компании считают, что конкурировать модель будет не столько со стопроцентными «китайцами», сколько с японскими и корейскими кроссоверами, которые завозятся в Россию в порядке параллельного импорта. И тут у KGM есть весьма серьезные аргументы.

Во-первых, честная, без всяких звездочек и примечаний мелким шрифтом, гарантия на 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Именно эта гарантия является, по мнению компании, зримым воплощением корпоративного лозунга «KGM – надежные корейские автомобили». Во-вторых, отсутствие проблем с ремонтом и обслуживанием. В России уже организован склад запасных частей и комплектующих, номенклатура которого насчитывает более 1000 позиций. Ну а если чего-то на нем все-таки не окажется, то доставка с центрального склада в корейском городе Чунчхон-Намд займет от 15 до 35 дней. В-третьих, дистрибьютор уже подписал соглашение с «Совкомбанком», который гарантирует субсидированную ставку кредита в 0,1% годовых, а в ближайшее время будет решен вопрос и о беспроцентной рассрочке. В целом, жизнь, конечно, покажет, но пока что специалисты российского дистрибьютора уверены, что на кроссовер Torres придется как минимум 60% всех российских продаж марки KGM.