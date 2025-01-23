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Jetour запускает суббренд Zongheng для хардкорных внедорожников, будет даже амфибия

23.01.2025 67 0 0

Компания Chery, которой принадлежит Jetour, хочет заполнить все рыночные ниши и для каждой ниши создаёт новую марку. Суббренд Zongheng будет работать под крылом Jetour (во всяком случае первое время) и производить дорогие гибридные пикапы и внедорожники для любителей экстремальных путешествий.

Слово Zongheng (纵横) можно перевести с китайского на русский как «вдоль и поперёк», что недвусмысленно указывает на высокий внедорожный потенциал предлагаемых под новым суббрендом моделей. На китайском и ряде внешних рынков Zongheng будет конкурировать с марками FangChengBao (принадлежит BYD), M-Hero/Mengshi (Dongfeng) и Tank (Great Wall).

Дебютной моделью Jetour Zongheng будет большой рамный внедорожник с индексом G700, предтечей которого стал прошлогодний концепт Jetour T5, показанный на Пекинском автосалоне. Jetour Zongheng G700 выйдет на китайский рынок в третьем квартале этого года, далее в модельном ряду появятся пикап F700 и флагманский внедорожник G900.

Jetour Zongheng G700

Для моделей Jetour Zongheng разработаны две plug-in гибридные силовые установки — CDM-O параллельного типа и CEM-O последовательного типа, обе имеют 800-вольтовую электрическую архитектуру. Силовая установка CDM-O состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора (211 л.с., 340 Нм), двухступенчатой гибридной коробки передач, в которую вживлён электромотор мощностью 210 кВт (286 л.с.), и заднего электромотора мощностью 300 кВт (408 л.с.). В силовой установке CEM-O тот же бензиновый турбомотор механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею, а колёса вращают четыре электромотора совокупной мощностью 1200 кВт (1632 л.с.). Информации о ёмкости тяговых батарей пока нет.

Jetour Zongheng G700
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Jetour Zongheng G700
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Jetour Zongheng G700
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Почти готовый к производству большой трёхрядный внедорожник Jetour Zongheng G700 — это аналог FangChengBao Leopard 8. Габаритная длина G700 составляет 5198 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1936 мм, колёсная база — 3100 мм. Силовая установка — CDM-O с максимальной совокупной отдачей в 560 кВт (761 л.с.) и 795 Нм. В гибридном режиме с полным баком и полностью заряженной батареей Jetour Zongheng G700 сможет проехать 1400 км по циклу CLTC. В оснащении заявлены регулируемая по высоте пневмоподвеска (максимальный дорожный просвет — 350 мм) и множество ездовых режимов для бездорожья — возможен в том числе так называемый танковый разворот на месте.

Jetour Zongheng F700
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Jetour Zongheng F700
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Jetour Zongheng F700
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Пикап Jetour Zongheng F700 пока представлен в виде концепта с двухрядной кабиной без центральных стоек, силовая установка — такая же, как у внедорожника G700, то есть CDM-O. Заявлено, что пикап сможет буксировать прицеп массой до 3,5 т.

Jetour Zongheng G900

Флагманский внедорожник Jetour Zongheng G900 — это тоже пока концепт, причём даже без салона, стёкла наглухо затонированы. G900 оснащён силовой установкой CEM-O и преподносится как амфибия: в нижней части кормы находятся компактные гребные винты, способные разогнать на воде тяжёлую машину до 8,5 км/ч, заплыв может длиться до 40 минут.

Jetour Zongheng G900
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Jetour Zongheng G900
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Jetour Zongheng G900
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Ждём новых подробностей о моделях Jetour Zongheng, потому что все они наверняка рано или поздно появятся в России — Jetour Zongheng G700 ещё на стадии концепта Jetour T5 был заявлен для нашего рынка как Jetour T3.

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