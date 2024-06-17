Флагманский внедорожник FangChengBao Leopard 8 от BYD: салон и подробности

Принадлежащий компании BYD премиальный бренд FangChengBao рассекретил салон большого трёхрядного внедорожника Leopard 8 (в Китае — Bao 8), он оснащён мощной plug-in гибридной силовой установкой и выйдет на рынок до конца текущего года.

Бренд FangChengBao был запущен в прошлом году, в иерархии BYD он занимает место между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza﻿. В переводе с латинизированного китайского на русский FangChengBao означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда». В перспективе бренд FangChengBao станет глобальным, но пока представлен только в Китае. В модельном ряду FangChengBao будут только электрические и plug-in гибридные машины, первенцем бренда стал среднеразмерный plug-in гибридный внедорожник Leopard 5, он вышел на китайский рынок в ноябре прошлого года. В этом году в продажу должны поступить компактный электрический SUV Leopard 3 и флагманский plug-in гибридный Leopard 8.

В серийном виде Leopard 8 был впервые показан в апреле этого года на Пекинском автосалоне, в мае он всплыл в электронной базе китайского Минпрома, в результате чего стали известны некоторые его технические характеристики, а сегодня опубликованы официальные фотографии интерьера.



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В основе Leopard 8 лежит та же рамная платформа DMO (Dual Mode Off-Road), что у внедорожника Leopard 5, ДВС здесь расположен спереди продольно, а подвеска — полностью независимая: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. У Leopard 8 в роли ДВС выступает 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 272 л.с., он работает преимущественно в режиме генератора и заряжает тяговую батарею, но может и вращать передние колёса через электромеханический вариатор. В основном внедорожник приводится в движение двумя электромоторами: пиковая мощность переднего — 272 л.с., заднего — 408 л.с. Максимальная совокупная отдачи силовой установки Leopard 8 пока не раскрыта, но известно, что до 100 км/ч флагманский SUV может разогнаться за 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.



Габаритная длина Leopard 8 — 5195 мм, ширина — 1994 мм, высота — 1905 мм, колёсная база — 2920 мм. Угол въезда — 30 градусов, угол съезда — 29 градусов. Для межколёсных дифференциалов предусмотрены блокировки. Межосевого дифференциала нет в принципе, но его работу имитирует электроника. Штатная размерность шин — 275/55 R 20 либо 275/50 R 21. Снаряженная масса — 3305 кг, полная масса — 3905 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2500 кг.



Салон Leopard 8 оформлен примерно в том же квадратно-гнездовом стиле, что салон Leopard 5, но у флагманского внедорожника богаче отделка и более замысловатые детали, вроде дверных подлокотников в форме искривлённой восьмёрки. На трёхэкранной передней панели центральный мультимедийный экран крупнее, чем у Leopard 5. Во втором ряду Leopard 8 может быть установлен традиционный трёхместных диван либо два раздельных капитанских кресла повышенной комфортности с множеством регулировок. Галёрка — строго двухместная. Выступы над лобовым стеклом — это лидар и радары, то есть можно ожидать у Leopard 8 очень продвинутый комплекс электронных ассистентов водителя, в том числе для езды по бездорожью.



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Ожидается, что минимальная цена Leopard 8 в Китае составит порядка 500 000 юаней (6,1 млн рублей в переводе по текущему курсу).



В России марка FangChengBao официально не представлена, но внедорожник Leopard 5 есть в наличии у серых дилеров. Leopard 8, очевидно, тоже привезут после официального запуска в Китае.

