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Новинки бренда FangChengBao от компании BYD: один суперкар и два внедорожника

18.04.2024 101 0 0

Запущенный в прошлом году компанией BYD премиальный бренд FangChengBao основательно подготовился к грядущему Пекинскому автосалону и провёл предварительный показ трёх новых моделей — двухместного родстера Super 9 и внедорожников Leopard 3 и Leopard 8.

FangChengBao в переводе с латинизированного китайского на русский означает «формула леопарда» или «уравнение леопарда», в иерархии BYD новая марка позиционируется между лакшери-брендом Yangwang и премиум-брендом Denza. Бренд FangChengBao будет производить только электрические и plug-in гибридные машины, его модельная линейка разделена на две ветви — Leopard (внедорожники, кроссоверы и пикапы) и Super (спорткары).

FangChengBao Leopard 5

Первой моделью бренда FangChengBao стал среднеразмерный plug-in гибридный внедорожник Leopard 5 на рамной платформе DMO (расшифровывается как Dual Mode Off-Road), он вышел на китайский рынок в ноябре прошлого года и пока что расходится неплохо с учётом довольно высоких цен: в первом квартале этого года, по данным CAAM, реализовано 11 063 экземпляра. Стоит Leopard 5 от 289 800 юаней (3,77 млн рублей в переводе по текущему курсу).

В преддверии Пекинского автосалона, который откроется на следующей неделе, бренд FangChengBao устроил предварительную презентацию трёх новых моделей. На этой презентации новинки были показаны в статусе концептов без технических характеристик и ориентировочных цен, так что пока, по сути, можно только полюбоваться дизайном, разработанным под началом немецкого специалиста Вольфганга Эггера, прежде трудившегося в Seat, Alfa Romeo, Audi и Lamborghini.

FangChengBao Leopard 8

Из показанных новинок первым в серию, скорее всего, пойдёт большой флагманский внедорожник Leopard 8 (в статусе концепта он носит имя Super 8), его засветили ещё в августе прошлого года, но теперь он получил более детализированный дизайн, который уже вряд ли серьёзно изменится. Силовая установка у Leopard 8, вероятно, будет такой же, как у Leopard 5, то есть plug-in гибридной, параллельно-последовательного типа. У Leopard 5 такая силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора (194 л.с., 273 Нм), электромеханического вариатора и двух электромоторов: передний выдаёт 272 л.с. и 360 Нм, задний — 388 л.с. и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 505 кВт (687 л.с.) и 760 Нм. Для межколёсных дифференциалов предусмотрены блокировки.

FangChengBao Leopard 3
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FangChengBao Leopard 3
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FangChengBao Leopard 3
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FangChengBao Leopard 3
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FangChengBao Leopard 3
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Младший внедорожник Leopard 3 (в статусе концепта он носит имя Super 3) имеет более округлый дизайн, чем Leopard 5 и Leopard 8. Все три внедорожника, как сообщает пресс-служба BYD, базируются на платформе DMO, но Leopard 3 заявлен с чисто электрической силовой установкой. Leopard 3 имеет типично концептуальный внешний декор с веткоотбойниками, пёстрыми красными вставками, наружными мониторами, камерами вместо зеркал и взлётно-посадочной площадкой для квадрокоптера с камерой. Мысленно уберите всю эту мишуру и увидите серийный Leopard 3.

FangChengBao Super 9
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FangChengBao Super 9
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Двухместный родстер Super 9 на презентации FangChengBao представил лично Вольфганг Эггер, выглядит Super 9 вполне по-европейски и не менее эффектно, чем какой-нибудь Aston Martin DBR22. Цифра 30 на капоте указывает на 30-летие со дня основания BYD Group — компания отмечает его в этом году.

FangChengBao Super 9
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FangChengBao Super 9
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FangChengBao Super 9
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FangChengBao Super 9
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FangChengBao Super 9
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FangChengBao Super 9 имеет детально проработанный интерьер в неоклассическом стиле с физическим тумблерами и регуляторами на центральной консоли, накрытой разделяющей кокпит надвое верхней кузовной панелью. Обитый замшей штурвал усеян кучей кнопок, как у гоночных моделей. Внутренние дверные ручки исполнены в виде кожаных хлястиков. В общем, богатый опыт Вольфганга Эггера проявился в этой модели в полной мере — жаль только, что пока неизвестно, когда и в каком виде этот суперкар доберётся до серийного производства. Если доберётся, то у него будет полностью электрическая и довольно мощная силовая установка.

FangChengBao Super 9

Добавим, что ни один из дочерних брендов BYD в России на данный момент официально не представлен.

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