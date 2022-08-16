Уловка-22 или как поймать миллионера: представлен ретроспективный Aston Martin DBR22

Погрязшая в долгах британская компания Aston Martin пытается заработать несколько «лишних» миллионов фунтов стерлингов на мелкосерийных эксклюзивных автомобилях для самых состоятельных клиентов. Представлен очередной родстер с углепластиковым кузовом без крыши и ветрового стекла, снабжённый мотором V12.

Весной 2020 года компания Aston Martin представила двухместный суперкар V12 Speedster, он стал финальной и самой изощрённой моделью в специальной линейке Wings Series, посвящённой авиации, было выпущено 88 экземпляров по цене 765 тысяч фунтов стерлингов каждый. И вот спустя два с небольшим года эта же модель вернулась как Aston Martin DBR22, её показали в статусе концепта на автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния), куда съезжаются многие богатые коллекционеры.

На сей раз об авиации ни слова, пресс-служба Aston Martin сообщает, что родстер DBR22 посвящён гоночным моделям Aston Martin DBR1 и DB3S из 50-х годов прошлого века и имеет с ними некоторое стилистической сходство. Вдобавок, выпуском DBR22 компания отмечает 10-летие подразделения Q by Aston Martin, которое, собственно, и занимается подобного рода эксклюзивными проектами. По данным британского журнала Autocar, будет выпущено 10 экземпляров DBR22 по цене 1,5 млн фунтов стерлингов каждый.



Денег на новый интерьер для DBR22 компания не выделила, он позаимствован у V12 Speedster, разница сводится к несущественным деталям и декору — даже «авиационный» дизайн дверных карт сохранён. Зато углепластиковый кузов полностью переделан, исчезла перемычка между водителем и пассажиром, радиаторная решётка с крупными штрихами выполнена на манер гоночных машин, впервые на 3D-принтере изготовлен полностью новый лёгкий подрамник из алюминия.



Вместо ветрового стекла применён короткий козырёк, направляющий набегающий воздух поверх голов седоков, крыша не предусмотрена в принципе. 21-дюймовые колёсные диски с уникальным дизайном крепятся к ступицам одной центральной гайкой. Шасси с адаптивными амортизаторами для этой модели настроено заново.



5,2-литровый бензиновый битурбомотор V12 под капотом чуточку мощнее, чем у машины двухлетней давности, он выдаёт 715 л.с. и 753 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» ZF, вся мощность подаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Aston Martin DBR22 разгоняется за 3,4 с, максимальная скорость — 319 км/ч.



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Напомним, что в июле компания Aston Martin представила обновлённую эмблему, но родстеру DBR22 она не досталась. Тогда же мы рассказывали о тяжёлом финансовом положении компании, из которого она пытается выбраться с помощью допэмисси акций.



В мае в Aston Martin сменился гендиректор: на смену авторитарному немцу Тобиас Моэрсу, который прежде возглавлял Mercedes-AMG, пришёл экс-руководитель Ferrari, итальянец Амедео Фелиса.

