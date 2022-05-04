Глава Aston Martin Тобиас Моэрс уволен за слишком жёсткий стиль руководства

Немецкий топ-менеджер Тобиас Моэрс пришёл в терпящую убытки компанию Aston Martin в 2020 году, сменив на посту гендиректора британца Энди Палмера. До перехода в Aston Martin Моэрс с 2013 года возглавлял спортивное подразделение Mercedes-AMG концерна Daimler, где добился больших успехов по части масштабирование бизнеса. Моэрс отменил курс Палмера на собственный высокотехнологичный инжиниринг Aston Martin, зарубил проект созданного с нуля бензинового V6 TM01 и теснее связал Aston Martin с Mercedes-AMG — зависимость британской компании от немецких силовых агрегатов и электроники стала сильнее. Кроме того, Моэрс заморозил развитие бренда Lagonda и затеял масштабную кадровую чистку, в результате которой были уволены многие заслуженные руководители и инженеры.

Тобиас Моэрс

По данным журнала Autocar и газеты Financial Times, авторитарный стиль руководства Моэрса создал депрессивную, демотивирующую атмосферу в коллективе Aston Martin, не способствующую творческой работе. При этом жёсткий курс Моэрса не дал финансовых результатов — компания Aston Martin продолжает терпеть убытки. Так, по итогам первого квартала этого года чистый убыток составил 112 млн фунтов стерлингов против 41,8 млн в первом квартале 2021-го, общая задолженность компании выросла с 722,9 до 956,8 млн фунтов стерлингов, продажи автомобилей сократились на 14% до 1168 шт.



Амедео Фелиса

Слухи о грядущей отставке Моэрса появились в британских СМИ ещё в начале этого года, а сегодня они официально подтвердились. Формально Aston Martin и Моэрс расстаются «по обоюдному согласию», о конфликте в коллективе в пресс-релизе, конечно же, ничего не сказано. Место Моэрса займёт ветеран итальянского автопрома, 76-летний Амедео Фелиса, с 2008 по 2016 года работавший гендиректором Ferrari. Вместе с Амедео Фелиса в Aston Martin придёт и новый технический директор — итальянец Роберто Федели, работавший в Ferrari над первым гибридным суперкаром LaFerrari, а также в BMW над гибридным купе i8 и в китайском стартапе Silk-FAW над гибридным суперкаром Hongqi S9.



В прошлом месяце компания Aston Martin представила новую стратегию развития, получившую название Racing.Green: она предусматривает полный переход к 2030 году на plug-in гибридные и чисто электрические модели, первый plug-in гибрид появится модельной линейке в 2024 году, первый электромобиль — в 2025 году. Эту стратегию, по видимому, и будут реализовывать итальянцы Фелиса и Федели, хотя, конечно, не исключены и коррективы.

В свете кадровых перестановок в Aston Martin пока непонятно, как и каком объёме продолжится сотрудничество с Mercedes-AMG. Даже если его будет решено расторгнуть, сделать это быстро не получится. Тем не менее в официальном пресс-релизе чётко сказано, что одной из главных задач, поставленных перед Амедео Фелиса, будет расширение собственной технической команды и взращивание талантов внутри компании, то есть, по сути, вернётся курс Палмера на собственный инжиниринг. По нашему скромному мнению, это хорошее решение, которое в долгосрочной перспективе может хорошо повлиять и на имидж и на финансовые результаты Aston Martin.