Планы Aston Martin: два электрокара, увольнение рабочих и сворачивание проекта Lagonda

Британский производитель спорткаров продолжает приносить убытки и вынужден оптимизировать всё, что только можно. Надежды на лучшие времена даёт кооперация с Mercedes-Benz и подготовка к вхождению в электромобильный сегмент — модели без ДВС появятся в 2025 году.

По итогам 2020 года компания Aston Martin (полное наименование Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc) принесла 322,9 млн фунтов стерлингов убытков, а её общая задолженность составила 726,7 млн фунтов стерлингов. Продажи автомобилей на фоне пандемии COVID-19 сократились на 32% до 4150 единиц, самой востребованной моделью стал кроссовер DBX — реализовано 1516 шт., притом что клиентам его начали отгружать только во втором полугодии.

Осенью 2020 года новый руководитель Aston Martin Тобиас Моэрс, выходец из Mercedes-Benz, объявил о расширении сотрудничества между своими действующим и бывшим работодателями, которое подразумевает увеличение доли немецкой компании в Aston Martin до 20% и использование на будущих моделях Aston Martin немецких гибридных и электрических силовых установок.

В начале этой неделе газета Financial Times со ссылкой на Лоуренса Стролла, председателя совета директоров Aston Martin, сообщила, что к 2025 году в линейке британской компании появятся два электромобиля, спорткар и кроссовер, которые будут построены на компонентах Mercedes-Benz, но поставщиком аккумуляторов может выступить и другая фирма. Спорткар будет выпускаться на фабрике в Гейдоне (Англия) при штаб-квартире Aston Martin, а производство кроссовера наладят на новом заводе в Сент-Атане (Уэльс), где с лета прошлого года выпускается DBX.

До 2025 года в линейке Aston Martin появятся несколько гибридных моделей, в которых также будут использоваться силовые установки Mercedes-Benz. В этом году ожидается дебют гибридного DBX и среднемоторного суперкара Valhalla. Сотрудничество с Mercedes-Benz ставит под вопрос будущее собственного нового двигателя V6 TM01, представленного год назад как выдающееся достижение мотористов Aston Martin, — возможно, этот прекрасный агрегат так и не доберётся до потребителей.

Сегодня журнал Carscoops рассказал, что очередной жертвой оптимизации внутри Aston Martin станет бренд Lagonda, под которым, собственно, и планировалось продавать электромобили. Теперь выяснилось, что тащить сразу две марки компания не готова и что «электрички» тоже будут нести логотип Aston Martin, а имя Lagonda будет применяться для обозначения самых роскошных исполнений — по аналогии с Maybach и Mercedes-Benz. Напомним, что в прошлом десятилетии Aston Martin разработала электромобиль на базе лифтбека Rapide, но в серию он так и не пошёл. Новые «электрички», по сути, придётся делать с чистого листа, просто перелицованными Мерседесами они точно не будут, обещает Лоуренс Стролл.

Также сегодня бизнес-издание Automotive News Europe сообщило о том, что Aston Martin увольняет 95 рабочих завода в Сент-Атане — это часть прошлогоднего плана реструктуризации, нацеленного на сокращение издержек и возвращение компании к прибыльности. План предусматривает избавление от 500 сотрудников из примерно 2400, задействованных в Великобритании. В Гейдоне ещё в прошлом году была закрыта одна из двух производственных линий.

