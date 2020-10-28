И всё-таки вместе: Aston Martin и Daimler расширяют сотрудничество

В течение ближайших лет немецкий концерн Daimler через свое основное автомобильное подразделение Mercedes-Benz AG станет владельцем 20% акций британской компании Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc (в дальнейшем для простоты будем называть её просто Aston Martin). Новые модели Aston Martin получат разработанные Daimler гибридные и электрические силовые установки.

Последний раз положение компании Aston Martin мы подробно освещали в мае этого года, когда стало известно о появлении у неё нового руководителя — Тобиаса Моэрса, ранее возглавлявшего спортивное подразделение Mercedes-AMG в концерне Daimler. Тогда мы предположили, что под началом Моэрса Aston Martin станет более самостоятельной компанией и в перспективе избавится от контрактных двигателей Mercedes-AMG, тем более что в марте британцы явили миру полностью новый V6 собственной разработки.

Моэрс приступил к работе в британской компании 1 августа, и вот спустя неполные три месяца выяснилось, что он, по сути, оказался ставленником Daimler — вчера было объявлено о том, что немецкий концерн станет владельцем 20% акций Aston Martin в обмен на доступ к современным электромобильным технологиями.

Сборка кроссоверов Aston Martin DBX на новом завод в Сент-Атане.

Напомним, что в 2013 году Daimler купил 5% акций Aston Martin и стал поставлять британцам наддувные двигатели Mercedes-AMG V8. В октябре 2018-го компания Aston Martin вышла на биржу с целью привлечь дополнительное финансирование. Для этого потребовалось напечатать больше акций, поэтом доля Daimler сократилась до нынешних 2,6%. Увы, IPO (первичное публичное размещение акций) оказалось неудачным: стоимость акций со стартовых 545 фунтов стерлингов к маю 2020-го рухнула до 30 фунтов стерлингов. Сегодня акции Aston Martin на известии о сделке с Daimler подорожали до 60 фунтов стерлингов.



Сделка с Daimler предполагает дополнительную эмиссию акций Aston Martin на общую сумму в 286 млн фунтов стерлингов, которая будет происходить в три транша в течение трёх лет. Первый транш на 140 млн фунтов стерлингов увеличит долю Daimler в Aston Martin до 11,8%, а к 2023 году, после двух последующих траншей, она достигнет 20%. В совете директоров Aston Martin появится один неисполнительный представитель Daimler.

Aston Martin DBX разрабатывался в тесной кооперации с Daimler. Теперь его можно считать родоначальником будущего мереседосоподобного модельного ряда Aston Martin.

В свете новой сделки руководство Aston Martin объявило, что к 2025 году планирует выйти на уровень прибыльности в 500 млн фунтов стерлингов в год, а ежегодный объём проданных автомобилей должен достичь 10 тысяч единиц. Пока что по итогам первых трёх кварталов этого года чистый убыток Aston Martin составил 294 млн фунтов стерлингов, а продажи упали на 38,6% до 2752 автомобилей. Но в компании отмечают, что ей удалось уменьшить запасы непроданных машин у дилеров, и что, наконец, началась отгрузка клиентам кроссоверов DBX, так что результаты четвёртого квартала должны продемонстрировать восходящий тренд в финансовом состоянии Aston Martin.



Что до расширения технического сотрудничества между Aston Martin и Daimler, то оно пока обрисовано лишь в общих словах: известно, что Daimler на коммерческих условиях предоставит британцам доступ к своим разработкам в обрасти электромобилей и гибридов. Подразумеваются не только силовые установки, но и платформы, электроника, программное обеспечение. Как конкретно это отразится на будущих моделях Aston Martin и Lagonda, пока можно только гадать.

