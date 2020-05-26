Под счастливой звездой? Бывший начальник Mercedes-AMG возглавит Aston Martin

Энди Палмер руководил компанией Aston Martin с 2014 года, а до этого работал в Nissan. Примерно два года назад Палмер запустил план радикального обновления компании, подразумевающий серьёзные вложения в расширение модельного ряда и более глубокий собственный инжиниринг. С анонсированными тремя среднемоторными моделями (Valkyrie, Valhalla, Vanquish) наметилась смена имиджа от производителя дорогих и эффектных, но несколько бестолковых тачек для джентельмен-драйверов в сторону McLaren c его серьёзной техникой, наравне конкурирующей по скорости и управляемости с лучшими Ferrari и Porsche.

Энди Палмер

Мотористы Aston Martin взялись за разработку собственного нового V6, поскольку контрактные двигатели V8 Mercedes-AMG плохо сказывались на имидже компании. Вместе с тем с помощью Mercedes-AMG британцы разработала свой первый кроссовер DBX, который должен был стать «курочкой, несущей золотые» яйца, то есть позволить ﻿Aston Martin﻿ резко нарастить продажи и окупить вложения в разработку настоящих спорткаров.



Aston Martin Valhalla

DBX дебютировал в ноябре прошлого года, для его производства понадобился новый завод в Сент-Атане — опять расходы. Немудрено, что к началу этого года компания оказался фактически без денег. Добавим, что отгрузка клиентам кроссоверов DBX была намечена лишь на вторую половину 2020-го, но из-за пандемии COVID-19 машина опаздывает на несколько месяцев, то есть денег пока не приносит.



Aston Martin DBX

По итогам прошлого года за Aston Martin, согласно официально отчётности, числилось 876 млн фунтов стерлингов долга, продажи упали на 9% до 5862 единиц. Проведённое в октябре 2018-го первичное публичное размещение акций (IPO) не принесло в Aston Martin долгожданных вливаний: стоимость акций со стартовых 545 фунтов стерлингов к началу этого года снизилась до 166, к середине мая рухнула до 30, и лишь известие о смене руководителя вызвало незначительный рост — сейчас за одну акцию дают 35 фунтов стерлингов. По итогам первого квартала этого года продажи Aston Martin упали на 45% до 578 единиц, сумма долга достигла 956 млн фунтов стерлингов. Из-за финансовых проблем компании пришлось пожертвовать своим первым электромобилем Rapide E, его выпуск отменили.



С конца прошлого года Aston Martin лихорадочно искала новых инвесторов, ходили слухи о возможном вхождении в состав богатого китайского холдинга Geely, но они не подтвердились, и единственное заметное вливание случилось со стороны канадского миллиардера Лоуренса Стролла, который в обмен на 536 млн фунтов стерлингов инвестиций получил кресло исполнительного председателя. С Палмером у Стролла отношения, судя по всему, не сложились, и теперь Палмер уходит. Точнее, его уволили ещё вчера, а сегодня об этом объявили официально.

Тобиас Моэрс

Тобиас Моэрс заступит на должность только 1 августа, а до того обязанности гендиректора будет временно исполнять Кейт Стэнтон, вице-президент и производственный директор компании. У Моэрса, по версии журнала Autocar, на прежнем месте работы, которому он отдал 26 лет своей жизни, случился конфликт с новы боссом, Ола Келениусом. Пост исполнительного директора Mercedes-AMG Моэрс получил в 2013-м, и под его началом спортивное подразделение Daimler добилось небывалых коммерческих успехов: в прошлом году продажи только этого подразделения достигли пика в 132 тысячи автомобилей. Критики Моэрса утверждают, что он сильно девальвировал бренд AMG, шлёпая его на дешёвые А-классы, но денежки они приносят исправно, а именно на прибыль от деятельности Моэрса в первую очередь рассчитывает Aston Martin.



Что до Келениуса, то в свете обострения экологической повестки в Европе и грядущих гигантских штрафов за выбросы СО 2 сверх нормы он вынужден сильно порезать мерседесовкую AMG-линейку, что, разумеется, перечеркнёт львиную часть достижений Моэрса, так что последнему самое время уйти.

Все эти подробности мы сообщаем для того, чтобы читатель понял, что не стоит после всех этих кадровых пертурбаций ожидать дальнейшего сближения Aston Martin и Daimler (сейчас немецкому концерну принадлежат 5% акций британской компании) и возращения к контрактным мотором. Наоборот, под руководством опытного Моэрса Aston Martin имеет шансы превратиться в действительно современную и высокотехнологичную компанию. Вопрос лишь в том, хватит ли на подобное превращение денег и терпения у Лоуренса Стролла, и как долго будет находиться в депрессии из-за пандемии COVID-19 рынок предметов роскоши, к которым, безусловно, следует отнести любые спорткары.