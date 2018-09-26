До свиданья, доктор Z! Дитер Цетше оставит пост главы концерна Daimler

До свиданья, доктор Z! Дитер Цетше оставит пост главы концерна Daimler

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Автоконцерн Daimler объявил о грядущей смене своего исполнительного директора и главы подразделения Mercedes-Benz Cars. На смену немцу Дитеру Цетше придет швед Ола Келениус.

Контракт Дитера Цетше, которому в мае исполнилось 65, истекает только в 2019 году, но в Даймлере уже сейчас решили объявить о том, что дальше высшую исполнительную должность в концерне будет занимать другой человек – 49-летний швед Ола Келениус, который с 2017 года возглавляет отдел исследований и разработок.

Вместе с Цетше Daimler прощается с целой эпохой, в которой традиционные автомобили с ДВС играли ключевую роль. Теперь все меняется: концерн тратит миллиарды евро на разработку электромобилей, мобильных технологий и искусственного интеллекта, который в будущем заменит всех водителей, по крайней мере в странах с хорошей дорожной инфраструктурой. Новые вызовы требуют новых подходов и стратегий, и швед Ола Келениус, по мнению Цетше и других членов Совета директоров Daimler, – лучшая кандидатура из возможных.

Ола Келениус

Ола Келениус

Формальная рокировка произойдет в 2019 году, после чего начнется двухлетний переходный период, в течение которого Цетше будет погружать Келениуса во все тонкости управления гигантским автоконцерном. В 2021 году Цетше окончательно сдаст полномочия оперативного руководителя и займет почетную должность члена Наблюдательного совета Daimler.

Дитер Цетше всю жизнь проработал в одной компании: пришел в Daimler-Benz в 1976 году как рядовой инженер, но довольно быстро проявил менеджерские способности и с начала 80-х стал занимать руководящие посты. В 1998 году Цетше вошел в состав Совета директоров, а в 2006-м стал его председателем и возглавил уже распадавшийся на тот момент альянс DaimlerChrysler.

Цетше приложил огромные усилия к спасению DaimlerChrysler и даже лично участвовал в массированной рекламной кампании автомобилей Jeep, Chrysler и Dodge в роли доктора Z. Маркетологи посчитали, что колоритная внешность Цетше с его пышными усами  привлечет к американским машинам новых покупателей, но ошиблись – многие зрители посчитали образ доктора Z слишком карикатурным, не очень подходящим американскому стилю жизни.

В последние годы Daimler под руководством Цетше показывал отличные финансовые показатели. В 2017 году концерн получил прибыль в 14,7 млрд евро, в 2016-м – 12,9 млрд, в 2015-м – 13,2 млрд. Любопытно, что с этих барышей отчисляются щедрые премии простым рабочим (правда, лишь тем, что трудятся на заводах Daimler в Германии): по итогам 2017-го каждому дали по 5700 евро, в прошлом году – по 5400 евро, в позапрошлом – по 5650 евро.

На 2018-й, однако, работяги губы могут особо не раскатывать: в связи с большими инвестициями в инновационные сектора прогноз по прибыли концерна регулярно пессимизируется, так что есть большие шансы, что рядовые сотрудники не досчитаются ожидаемых премий и будут возмущенно говорить: «При Цетше такого не было!»

Теги: Авто и бизнес , Daimler , Дитер Цетше , назначение на должность , отставки и назначения , Mercedes-Benz
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