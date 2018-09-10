Daimler учится на ошибках GM: проблем с гарантией на электромобили не будет

Daimler учится на ошибках GM: проблем с гарантией на электромобили не будет

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На прошлой неделе германский автоконцерн представил свой первый «долгоиграющий» электромобиль — кроссовер Mercedes-Benz EQC. Серийное производство начнется только в следующем году, и мы теперь знаем, почему.

На презентации в Стокгольме Daimler демонстрировал серийный вариант электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, но купить его можно будет не раньше середины следующего года, а пуско-наладочные работы по его выпуску на заводе в Бремене (Германия), оказывается, еще в самом разгаре. Литий-ионные батареи емкостью 80 кВт∙ч сюда поставляет дочернее предприятие Accumotive, расположенное в немецком Каменце. Оно было основано еще в 2008 году, но до 2017 года выпустило всего 80 тысяч единиц продукции — батарей для мелкосерийных электромобилей Даймлера с небольшим запасом хода на одной зарядке. В прошлом году с легкой руки Ангелы Меркель (лично приехала на закладку первого камня) в Каменце началось возведение нового корпуса по производству батарей высокой емкости для массовых электрокаров с большим запасом хода, первым их которых, собственно, и стал Mercedes-Benz EQC.

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Маркус Шэфер, овечающий в Даймлере за производство и выстраивание цепочек поставщиков, в интервью изданию Automotive News Europe сообщил, что большая пауза между презентацией новинки и началом ее выпуска обусловлена беспокойством за качество и надежность ее самого главного и дорогого узла — литий-ионной батареи. Шэфер заявил, что не хочет, чтобы клиенты Мерседеса испытывали какие-либо проблемы с гарантией на электромобили, а потому бременский завод будет наращивать производство постепенно, без всякой спешки (это, вероятно, камень в огород Tesla, которая в авральном режиме запускала в производство Model 3, используя уникальный ручной конвейер под шатром). То же относится и к пекинскому заводу, где будут выпускать Mercedes-Benz EQC для китайского рынка. То есть на первых парах новый электрический кроссовер может даже стать дефицитом, но это лучше, чем имиджевые проблемы, которые могут возникнуть, если что-то пойдет не так.

Der neue Mercedes-Benz EQC - der erste Mercedes-Benz der Produkt

Очевидно, Daimler хочет учесть негативный опыт компаний Tesla и General Motors. Первой пришлось усиливать защиту своих АКБ на Model S после нескольких случаев возгорания. Вторая столкнулась с недовольством клиентов по поводу гарантийных условий на электромобиль Chevrolet Bolt EV. Покупатели доступного «долгоиграющего» (383 км на одной зарядке) электрокара были удивлены, когда узнали из сервисных книжек, что в течение гарантийного периода (8 лет или 160 тысяч км пробега) емкость батареи с номинальных 60 кВт∙ч может упасть на 10-40%, то есть вплоть до 36 кВт∙ч. Это значит, что в перспективе Bolt уедет на одной зарядке не дальше, чем какой-нибудь Nissan Leaf. Понятно, что стоимость такого электромобиля на вторичном рынке будет невысокой, и первый владелец сильно потеряет в деньгах.

Der neue Mercedes-Benz EQC - der erste Mercedes-Benz der Produkt

Запас хода на одной зарядке — самая важная потребительская характеристика для электромобиля. Daimler заявил, что дальнобойность кроссовера Mercedes-Benz EQC составит порядка 450 км с оговоркой, что это предварительная цифра, причем измеренная по устаревшему и уже неактуальному ездовому циклу NEDC. Скорее всего, реальный запас хода будет куда более скромным. В связке с гарантийными условиями, которые Daimler тоже пока не огласил, запас хода и определит долгосрочный успех или провал мерседесовского электрического кроссовера на мировом рынке. Но первое время, особенно в условиях возможного дефицита, спрос пока что диковинной машине на батарейках гарантирован.

Теги: Авторынок , аккумуляторные батареи , батареи , мерседес , мерседес-бенц , производство батарей , электрический кроссовер , электрокары , электромобили , EQC , Mercedes-Benz
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