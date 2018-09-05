Хэтч Leaf предыдущей генерации тоже был сертифицирован для России, но в свободную продажу та модель официально так и не поступила. В прошлом году в российском офисе Nissan заявили о том, что компания рассматривает возможность вывести электромобиль второго поколения на наш рынок. Судя по обновленному ОТТС, действующему с 3 сентября 2018-го, эти планы все еще в силе. Но именно что планы, окончательное решение о продажах нового Leaf в РФ пока не принято.

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«Тема электромобилей – крайне интересна для компании. Тем не менее, вопрос вывода Leaf очень комплексный и сложный. Мы по-прежнему рассматриваем различные сценарии. Конкретных решений пока не принято», — сообщили «Колёсам» в местном подразделении Nissan.

Напомним, мировая премьера нового Nissan Leaf состоялась в 2017-м. Длина модели второго поколения равна 4 490 мм, что на 45 мм больше, чем у предшественника, ширина – 1 788 мм (+18 мм по сравнению с первым хэтчем), высота – 1 530 мм (-20 мм), колесная база прежняя – 2 700 мм. Европейская версия хэтчбека второй генерации оснащается 150-сильным электромотором и батареей ёмкостью 40 кВт*ч, запас хода по циклу WLTP – до 285 км. У российского варианта, согласно ОТТС, отдача мотора другая — 122 л.с., остальные характеристики совпадают.

Новый Leaf производят в США, Великобритании и Японии. Для РФ сертифицировали автомобили британской сборки. Для российской версии предусмотрены: кондиционер, аудиосистема, камера заднего вида, подогрев передних сидений, подушки безопасности, климат-контроль, навигационная система. У глобального электрокара в списке оборудования еще значатся система автономного управления ProPilot (работает в рамках одной полосы на автомагистрали), «умный» автопарковщик ProPilot Park и система e-Pedal, которая обеспечивает удобство регулирования скорости только с помощью педали акселератора.

Цена Leaf в той же Британии – от 25 190 фунтов, что эквивалентно примерно 2 208 000 рублей по актуальному курсу.

Между тем компания Renault, партнер Nissan по альянсу, уже давно продает в России два электрокара – у нас представлены Kangoo Z.E. (грузовая и грузопассажирские версии, от 2 619 000 рублей) и ситикар Twizy (от 949 000 рублей). Спрос на «зеленые» модели Рено в нашей стране практически отсутствует: по данным Kolesa.ru, в январе-июле текущего года в РФ было реализовано всего четыре электрических Kangoo и ни одного Twizy.