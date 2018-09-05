Кроссовер Mercedes-Benz EQC – это товарное воплощение концепта Generation EQ, дебютировавшего два года назад. Внешне серийный «паркетник» отличается от прототипа: спереди появилась хромированная радиаторная решетка, тогда как у его предвестника «решетка» была с «нарисованными» светодиодами; другими стали и задние фонари – они все так же соединены между собой светодиодной полоской, но их форму поменяли. Для новинки предусмотрены диски диметром от 19 до 21 дюйма.
Электрокросс построен на модернизированной версии платформы от Mercedes GLC с двухрычажной передней подвеской и задней многорычажкой. Длина EQC равна 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 624 мм, колесная база – 2 873 мм. Габариты GLC: 4 656/1 890/1 638 мм, расстояние между осями такое же, как у электрокара. Объем привычного заднего багажника «зеленого» SUV составляет 500 литров, под капотом – блок управляющей электроники, тогда как у Jaguar I-Pace и Tesla Model X спереди тоже имеются грузовые отсеки.
«Немец» пока дебютировал только в одной полноприводной модификации EQC 400: кроссовер оснащен двумя асинхронными электродвигателями (по одному на каждой оси) совокупной мощностью 408 л.с. (765 Нм) и тяговой батареей ёмкостью 80 кВт*ч (расположена под полом салона). Батарея – от компании Accumotive, принадлежащей концерну Daimler. Запас хода – 450 км, но при этом в Mercedes заявили, что показатель пока предварительный. Кстати, «дальнобойность» измерена по устаревшему циклу NEDC, а не по более реалистичному WLTP. У «паркетника» Jaguar I-Pace, например, по циклу WLTP запас хода составляет около 480 км.
С места до 100 км/ч новый кроссовер Mercedes разгоняется за 5,1 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Электрический Jaguar I-Pace первую «сотню» наберет за 4,8 секунды. Однако стоит учитывать, что снаряженная масса EQC 400 — 2 425 кг (650 кг приходится на батарею), а построенный на алюминиевой платформе «британец» легче почти на 300 кг.
Для Mercedes-Benz EQC предусмотрены: виртуальная «приборка», объединенная с тачскрином мультимедийной системы MBUX с голосовым управлением, выбор режимов движения, система рекуперации торможения (пять режимов).
Производство новинки наладят в Бремене, в продажу электрокроссовер поступит только в следующем году. Цена пока не объявлена. Зарубежные СМИ предполагают, что EQC будет стоить примерно от 70 000 евро (около 5 531 000 рублей по актуальному курсу). Для сравнения, Jaguar I-Pace в Германии обойдется минимум в 77 850 евро (примерно 6 151 000 рублей). Позже под брендом EQ появятся и другие модели – вероятно, после «паркетника» EQC на конвейер встанет электрохэтч, созданный по мотивам концепта EQA.
Между тем Audi уже запустила в серию электрический кроссовер e-tron — первый показ товарного автомобиля состоится 17 сентября в Сан-Франциско. А вот BMW пока отстает: товарный электрокросс баварского бренда – iX3 – увидит свет только в 2020 году.
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