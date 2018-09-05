В Стокгольме состоялась мировая премьера нового серийного вседорожника – первенца «электрического» суббренда EQ. В продажу модель поступит в следующем году.

Кроссовер Mercedes-Benz EQC – это товарное воплощение концепта Generation EQ, дебютировавшего два года назад. Внешне серийный «паркетник» отличается от прототипа: спереди появилась хромированная радиаторная решетка, тогда как у его предвестника «решетка» была с «нарисованными» светодиодами; другими стали и задние фонари – они все так же соединены между собой светодиодной полоской, но их форму поменяли. Для новинки предусмотрены диски диметром от 19 до 21 дюйма.

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Электрокросс построен на модернизированной версии платформы от Mercedes GLC с двухрычажной передней подвеской и задней многорычажкой. Длина EQC равна 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 624 мм, колесная база – 2 873 мм. Габариты GLC: 4 656/1 890/1 638 мм, расстояние между осями такое же, как у электрокара. Объем привычного заднего багажника «зеленого» SUV составляет 500 литров, под капотом – блок управляющей электроники, тогда как у Jaguar I-Pace и Tesla Model X спереди тоже имеются грузовые отсеки.

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«Немец» пока дебютировал только в одной полноприводной модификации EQC 400: кроссовер оснащен двумя асинхронными электродвигателями (по одному на каждой оси) совокупной мощностью 408 л.с. (765 Нм) и тяговой батареей ёмкостью 80 кВт*ч (расположена под полом салона). Батарея – от компании Accumotive, принадлежащей концерну Daimler. Запас хода – 450 км, но при этом в Mercedes заявили, что показатель пока предварительный. Кстати, «дальнобойность» измерена по устаревшему циклу NEDC, а не по более реалистичному WLTP. У «паркетника» Jaguar I-Pace, например, по циклу WLTP запас хода составляет около 480 км.

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С места до 100 км/ч новый кроссовер Mercedes разгоняется за 5,1 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Электрический Jaguar I-Pace первую «сотню» наберет за 4,8 секунды. Однако стоит учитывать, что снаряженная масса EQC 400 — 2 425 кг (650 кг приходится на батарею), а построенный на алюминиевой платформе «британец» легче почти на 300 кг.

1 / 3 Mercedes-Benz EQC с пакетом AMG Line. Отличия такой версии - иные бамперы, решетка и колеса 2 / 3 Mercedes-Benz EQC с пакетом AMG Line. Отличия такой версии - иные бамперы, решетка и колеса 3 / 3 Mercedes-Benz EQC с пакетом AMG Line. Отличия такой версии - иные бамперы, решетка и колеса

Для Mercedes-Benz EQC предусмотрены: виртуальная «приборка», объединенная с тачскрином мультимедийной системы MBUX с голосовым управлением, выбор режимов движения, система рекуперации торможения (пять режимов).

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Производство новинки наладят в Бремене, в продажу электрокроссовер поступит только в следующем году. Цена пока не объявлена. Зарубежные СМИ предполагают, что EQC будет стоить примерно от 70 000 евро (около 5 531 000 рублей по актуальному курсу). Для сравнения, Jaguar I-Pace в Германии обойдется минимум в 77 850 евро (примерно 6 151 000 рублей). Позже под брендом EQ появятся и другие модели – вероятно, после «паркетника» EQC на конвейер встанет электрохэтч, созданный по мотивам концепта EQA.

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Между тем Audi уже запустила в серию электрический кроссовер e-tron — первый показ товарного автомобиля состоится 17 сентября в Сан-Франциско. А вот BMW пока отстает: товарный электрокросс баварского бренда – iX3 – увидит свет только в 2020 году.