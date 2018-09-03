Mercedes отстаёт: Audi первой запустила в серию новый кроссовер

Mercedes отстаёт: Audi первой запустила в серию новый кроссовер

3075 0 2
В Брюсселе стартовало массовое производство полностью электрического «паркетника» e-tron.

Премиальные марки Audi и Mercedes-Benz готовятся представить свои товарные электрокроссоверы – e-tron и EQC соответственно. Но если Мерседес покажет «зелёный» SUV уже завтра, 4 сентября, то бренд из Ингольштадта проведет презентацию почти на две недели позже – 17 сентября. Однако Audi первой запустила в серию электрический «паркетник». Ну или, по крайней мере, первой об этом сообщила.

Start of production of the Audi e-tron

Выпуск e-tron налажен в Брюсселе на заводе, который раньше производил хэтчбеки Audi A1. С 2016-го предприятие начали перепрофилировать под сборку электромобилей, а «единичку» нового поколения производят в Испании. Первым с конвейера сошел кроссовер в ярко-красном цвете под названием Misano Red.

Товарный электрокросс пока спрятан под покрывалом. Впрочем, ранее Audi неоднократно публиковала фотографии с тестов предсерийных экземпляров модели. Благодаря тем снимкам мы знаем, что конвейерный электрокар практически полностью сохранил внешний облик своего предшественника – одноименного концепта, дебютировавшего еще в 2015-м.

1 / 3
На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron
2 / 3
На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron
3 / 3
На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron

Audi e-tron стал первым серийным кроссовером в мире, получившим видеокамеры вместо наружных зеркал заднего вида: изображение выводится на OLED-дисплеи (на органических светодиодах), которые расположены внутри, на дверях. Для камер предусмотрено три режима: шоссе, поворот и парковка, управлять ими можно через мультимедиа-систему MMI. «Виртуальные» зеркала предложат в качестве опции, да и то в тех странах, где они разрешены – например, в Японии.

1 / 3
На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron
2 / 3
На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron
3 / 3
На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron

По предварительным данным, новинка оснащается двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и литий-ионной батареей ёмкостью 95 кВт*ч. Совокупная мощность – около 360 л.с., при этом в спортивном режиме отдача кратковременно может быть увеличена до 408 л.с. На одной зарядке «паркетник» сможет проехать примерно 400 км (по циклу WLTP). Также в арсенале электрокара значится особая система рекуперации энергии, обеспечивающая до 30% запаса хода.

1 / 2
На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron
2 / 2
На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron

Все подробности о «начинке» e-tron станут известны в день премьеры. Презентация новой модели Audi пройдет в Сан-Франциско, тогда же, вероятно, начнется массовый прием заявок. Ожидается, что первые владельцы получат свои автомобили в конце этого – начале следующего года.

Кстати, судя по тому, как e-tron пиарят на официальном российском сайте Audi, кроссовер доберется и до нашего рынка. Несмотря на то что электрокары в РФ спросом практически не пользуются, это не мешает премиальным маркам продавать их в нашей стране. Так, у нас уже представлен «зеленый» кросс Jaguar I-Pace (от 5 825 000 рублей), да и Mercedes-Benz EQC наверняка тоже приедет в Россию.

 

Теги: Авторынок , Новинки , автомобили премиум класса , американские электромобили , кроссоверы , немецкие автомобили , немецкие иномарки , премиальные автомобили , электрические кроссоверы , электрокары , Audi , e-tron
Поделиться: 0 2 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
36 Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8
11 Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят
7 Статьи / Интервью
Франциско Идальго-Маркес, Renault: на Arkana будут пересаживаться с седанов сегмента С
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / В России
Skoda Octavia в России: больше никакого спорта, люкса и полного привода

Самый популярный в России автомобиль С-класса — Skoda Octavia — отныне не доступен в версиях RS, Laurin & Klement и…

7728 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

243 0 0
Статьи / История
Полторы тонны пустых хлопот: советские предшественники «Газели»

Сегодня ровным счетом никто не обратит никакого внимания на небольшие юркие фургончики «Газель», привычно снующие по городским улицам для доставки небольших партий всевозможных товаров. И тем более никто сейчас не…

1708 3 0
Статьи / История
По-иномарочному: как и когда на Ладах массово появились опции комфорта и безопасности

Кондиционер, усилитель рулевого управления, антиблокировочная система тормозов и подушки безопасности давно стали привычными элементами оборудования «иномарок», включая представителей так называемого бюджетного сегмента.…

6636 2 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

243 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед

Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин…

9452 5 3
Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят

Corolla всегда была машиной простой, надежной и по-своему желанной. Тот, кто боялся купить вместе с машиной лишние хлопоты, всегда мог купить Toyota Corolla. Обычно ожидания оправдывались, но в отношении Е120 это уже не…

6331 11 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

170408 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

50923 36 4
Редкие авто
На трёх русских буквах: тест-драйв трактора СТЗ-1 «Сталинец»

Картер КПП вместо рамы, отсутствие педали газа, керосин вместо бензина и максимальная скорость 7,4 км/ч… Как на такой машине стать стахановцем? Сейчас узнаем.

19573 5 12
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

78106 5 2
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

21690 3 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16098 2 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

34146 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10301 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

8408 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

386479 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

259502 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

73738 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?