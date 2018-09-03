Премиальные марки Audi и Mercedes-Benz готовятся представить свои товарные электрокроссоверы – e-tron и EQC соответственно. Но если Мерседес покажет «зелёный» SUV уже завтра, 4 сентября, то бренд из Ингольштадта проведет презентацию почти на две недели позже – 17 сентября. Однако Audi первой запустила в серию электрический «паркетник». Ну или, по крайней мере, первой об этом сообщила.

Выпуск e-tron налажен в Брюсселе на заводе, который раньше производил хэтчбеки Audi A1. С 2016-го предприятие начали перепрофилировать под сборку электромобилей, а «единичку» нового поколения производят в Испании. Первым с конвейера сошел кроссовер в ярко-красном цвете под названием Misano Red.

Товарный электрокросс пока спрятан под покрывалом. Впрочем, ранее Audi неоднократно публиковала фотографии с тестов предсерийных экземпляров модели. Благодаря тем снимкам мы знаем, что конвейерный электрокар практически полностью сохранил внешний облик своего предшественника – одноименного концепта, дебютировавшего еще в 2015-м.

1 / 3 На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron 2 / 3 На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron 3 / 3 На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron

Audi e-tron стал первым серийным кроссовером в мире, получившим видеокамеры вместо наружных зеркал заднего вида: изображение выводится на OLED-дисплеи (на органических светодиодах), которые расположены внутри, на дверях. Для камер предусмотрено три режима: шоссе, поворот и парковка, управлять ими можно через мультимедиа-систему MMI. «Виртуальные» зеркала предложат в качестве опции, да и то в тех странах, где они разрешены – например, в Японии.

1 / 3 На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron 2 / 3 На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron 3 / 3 На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron

По предварительным данным, новинка оснащается двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и литий-ионной батареей ёмкостью 95 кВт*ч. Совокупная мощность – около 360 л.с., при этом в спортивном режиме отдача кратковременно может быть увеличена до 408 л.с. На одной зарядке «паркетник» сможет проехать примерно 400 км (по циклу WLTP). Также в арсенале электрокара значится особая система рекуперации энергии, обеспечивающая до 30% запаса хода.

1 / 2 На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron 2 / 2 На фото: предсерийный тестовый экземпляр Audi e-tron

Все подробности о «начинке» e-tron станут известны в день премьеры. Презентация новой модели Audi пройдет в Сан-Франциско, тогда же, вероятно, начнется массовый прием заявок. Ожидается, что первые владельцы получат свои автомобили в конце этого – начале следующего года.

Кстати, судя по тому, как e-tron пиарят на официальном российском сайте Audi, кроссовер доберется и до нашего рынка. Несмотря на то что электрокары в РФ спросом практически не пользуются, это не мешает премиальным маркам продавать их в нашей стране. Так, у нас уже представлен «зеленый» кросс Jaguar I-Pace (от 5 825 000 рублей), да и Mercedes-Benz EQC наверняка тоже приедет в Россию.