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  • Вальтер де Сильва облагородил дизайн китайского суперкара Hongqi S9 и нарисует ещё три

Вальтер де Сильва облагородил дизайн китайского суперкара Hongqi S9 и нарисует ещё три

21.04.2021 115 0 0

Одна из самых заметных премьер Шанхайского автосалона 2021 — это гибридный 1400-сильный суперкар Hongqi S9, который пережил радикальный рестайлинг до начала производства, намеченного на следующий год. В будущем Hongqi планирует выпустить целую линейку спорткаров, за их дизайн будет отвечать легендарный итальянский маэстро Вальтер де Сильва.

 

Hongqi S9 был впервые показан два года назад здесь же в Шанхае, он имел довольно вычурный дизайн и туманные серийные перспективы. Весной прошлого года выяснилось, что китайская госкорпорация FAW (Hongqi — её дочерний лакшери-бренд) намерена инвестировать около миллиарда евро в международную электромобильную компанию Silk EV с весьма сомнительным происхождением и вместе с ней начать выпуск Hongqi S9.

Hongqi S9 образца 2019 года
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Hongqi S9 образца 2019 года
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Hongqi S9 образца 2019 года
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Hongqi S9 образца 2019 года
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В феврале этого года FAW и Silk EV официально объявили о создании СП со штаб-квартирой в пригороде Модены (то есть в самом элитном автомобильном кластере Италии) и подтвердили инвестиции в него в размере 1 млрд евро. Здесь планируется разрабатывать и выпускать эксклюзивные спортивные машины по маркой Hongqi, а заниматься их дизайнером подвизался легендарный Вальтер де Сильва, в прошлом шеф-дизайнер марок Alfa Romeo, Seat, Audi и всей Volkswagen Group.

Де Сильва покинул VW в 2015 году после дизельгейта и занялся дизайном обуви, но затем вернулся к автомобилям в качестве независимого стилиста и даже основал в Мюнхене собственную студию Walterdesilvacars GmbH. Теперь 70-летний гуру будет совмещать руководство этой студией с постом Президента стиля и дизайна совместного предприятия Silk-FAW.

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Любопытно, что в открытых источниках по-прежнему нет никаких следов деятельности Silk EV, а её в прошлом совершенно ходульный сайт-муляж с неработающими вкладками теперь представляет собой заглушку с единственной «копкой» перехода на сайт Silk-FAW. То есть подозрение о том, что Silk EV — это ширма для вывода денег из Китая, остаются, но, как говорится, дадим компании шанс на честную жизнь и будем следить за развитием событий.

О технической составляющей Hongqi S9 по-прежнему известно очень мало. В основе китайского суперкара лежит углепластиковый монокок. Силовая установка состоит из бензинового битурбомотора V8 и трёх электромоторов, совокупная отдача составляет 1400 л.с. До 100 км/ч гибрид способен разогнаться за 1,9 с, максимальная скорость — свыше 400 км/ч.

Вальтер де Сильва, как видно, полностью перекроил исходный дизайн Hongqi S9 и в некоторых ракурсах он теперь выглядит весьма импозантно. Интерьер тоже полностью новый, с многофункциональным штурвалом вместо традиционного руля и без гигантских планшетов, свойственных подавляющему большинству китайских автомобильных новинок.

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Производство Hongqi S9 планируется наладить в следующем году в Италии, тираж модели будет ограничен 99 экземплярами, цена — около 1,5 млн евро. По данным Automotive News Europe, вслед за флагманской моделью S9 свет увидят более массовые и доступные S7, S5 и S3, и для них основной сборочной площадкой станет завод FAW в Чанчуне. Вероятно, эти машины Вальтер де Сильва будет рисовать уже с чистого листа и они могут оказаться куда эффектнее дебютного Hongqi S9.

Добавим, что в прошлом исключительно номенклатурный бренд Hongqi теперь делает успешную карьеру на «гражданском» рынке: в 2020 году его продажи в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, выросли на 98% до 196 684 единиц благодаря расширению ассортимента кроссоверов, а спорткары S-серии в теории могут принести Hongqi международную славу — главное, чтобы не криминальную.

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