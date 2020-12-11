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  • Китайский кроссовер с дизайном под Rolls-Royce приедет в Европу с ценами, как у «немцев»

Китайский кроссовер с дизайном под Rolls-Royce приедет в Европу с ценами, как у «немцев»

11.12.2020 95 0 0

Принадлежащая «поднебесному» концерну FAW премиальная марка Hongqi (Хунцы или «красное знамя») анонсировала электрический кроссовер E-HS9 для Норвегии. Ожидается, что новый SUV появится и в других европейских странах, а позже гамму бренда за рубежом, вероятно, расширят.

 

Под брендом Hongqi в Китае с 1958 года выпускают лимузины для местной партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили и для чиновников среднего звена, а первая «рыночная» модель в линейке марки появилась в 2013-м – ею стал большой седан H7. Затем гамму существенно расширили, в том числе, и за счет кроссоверов. Ну а в прошлом году стало понятно, что владеющий премиум-брендом концерн FAW все же собирается вывести его за пределы КНР, ведь тогда пару концептов Hongqi показали на Франкфуртском автосалоне. Теперь же объявлено официально: одним из первых экспортных рынков для китайского «премиума» станет Норвегия, дистрибуцией займется фирма Motor Gruppen. Норвежцы любят «зелень», так что ничего удивительного в том, что в 2021-м им планируют предложить большой электрокросс E-HS9 (предвестника этой модели – концепт E115 – представили как раз во Франкфурте).

Напомним, на родине публичный дебют серийного электрического кроссовера состоялся минувшей осенью. Тогда же там открыли прием предварительных заказов, но «живые» продажи новинки стартовали в Поднебесной всего несколько дней назад.

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Как и седан Hongqi H9 (другая недавняя премьера Хунцы), внешне SUV перекликается с моделями Rolls-Royce, если, конечно, не считать модной двухэтажной светодиодной оптики. К слову, с 2018-го за облик автомобилей Hongqi отвечает Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер британского люксового бренда, хотя в FAW он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому фирменному стилю «премиума» из Поднебесной. Несмотря на дизайн «по мотивам», по своим размерам «китаец» ближе к BMW X7, нежели к Rolls-Royce Cullinan. Длина Hongqi E-HS9 равна 5209 мм, ширина – 2010 мм, высота – 1731 мм, колесная база – 3110 мм.

Норвежцам кросс предложат в трех комплектациях, в базовой и средней – семиместный салон, топовый E-HS9 – шестиместный. Самому дешевому электрокару в версии Comfort положены виртуальная «приборка», мультимедиа-система и сенсорная центральная консоль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, обивка из алькантары, автопарковщик. В варианте Premium появляются матричные фары, отдельный экран перед передним пассажиром, вентиляция передних кресел, проекционный дисплей. Ну а у E-HS9 Exclusive имеются функция распознавания лиц и цифровое салонное зеркало, кресла с массажером, кожа Nappa. Еще норвежскому паркетнику обещаны панорамная крыша и встроенные в спинки передних сидений дисплеи – видимо, это опции. Между тем в Китае электрокар также бывает четырехместным, у такой модели на галерке имеется еще один планшет.

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Как и на родине, в Норвегии у базового кроссовера на передней и задней осях установлены электромоторы мощностью 218 л.с. каждый, суммарная отдача – 436 л.с. Такой кросс получил батарею емкостью 85 кВт*ч, запас хода – примерно 400 км, этот показатель, разумеется, рассчитан по циклу WLTP. В вариантах Premium и Exclusive спереди установлен 218-сильный электромотор, сзади – 333-сильный, совокупная мощность – 551 л.с. У этих версий батарея емкостью 99 кВт*ч, дальнобойность – около 450 км. Первую «сотню» 551-сильный SUV наберет за 4,9 секунды. Самому дорогому E-HS9 еще отрядили пневмоподвеску, ну а семь режимов выбора движения и трассовый автопилот вроде как входят в стандартное оснащение.

Четырехместный Hongqi E-HS9 для Китая
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Четырехместный Hongqi E-HS9 для Китая
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Цены пока предварительные: за базовый Hongqi E-HS9 попросят минимум 620 000 норвежских крон (около 5 180 000 рублей по текущему курсу), топовый кроссовер стоит от 780 000 крон (6 517 000 рублей). Прием заказов обещают открыть в ближайшее время. Для сравнения, Mercedes EQC с заявленным запасом хода 376-417 км в Норвегии стоит от 636 900 крон (5 321 000 рублей), а цена Audi e-tron (максимум 436 км) начинается с отметки где-то в 600 000 крон (5 013 000 рублей). Впрочем, не будем забывать о том, что «немцы» компактнее. Электрокросс Tesla Model X тоже меньше «китайца», но стоит гораздо дороже: согласно местному сайту Теслы, эта модель (дальнобойность – 487-507 км) обойдется минимум в 841 000 крон (7 026 000 рублей).

Hongqi E-HS9 планируют продавать и в других европейских странах: в частности, вторым «старосветским» рынком могут оказаться Нидерланды. Также ожидается, что со временем китайский премиум-бренд предложит европейцам и другие модели – вероятно, опять же электрифицированные.

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