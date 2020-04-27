Не замарать «Красное знамя»! 10 миллиардов через «почтовый ящик» в США для FAW-Hongqi

Безвестный адвокат из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке действительно может оказаться самым настоящим «рокфеллером», но, скорее всего, только на бумаге. Чьи деньги он планирует инвестировать в электромобиль FAW через зарегистрированную на него компанию Silk EV?

Сегодня информагентство Reuters сообщило о вероятном вливании 10 млрд юаней (около 1,4 млрд долларов) в электрический проект FAW. Интересно, что речь при этом идёт о Hongqi – самом главном из дочерних брендов FAW, а средства пойдут для подготовки производства суперкара S9, концепт которого прошлой осенью показали на выставке во Франкфурте. Напомним, что в своё время под маркой «Красное знамя», а именно так переводится Hongqi с китайского, выпускали исключительно лимузины для первых лиц государства, да и сегодня руководителя Компартии Китая Си Цзиньпина на официальных мероприятиях перевозят исключительно на Hongqi.

Си Цзиньпин должен был сдать власть в 2023 году, однако несколько лет назад передумал: в Политбюро утвердили, съезд партии проголосовал, что теперь товарищ Си – пожизненный.

После того, как зарубежным автомобильным компаниям разрешили строить заводы в КНР, – при условии половинного участия местной государственной компании, FAW тут же заключил соглашение с VW, завязав с немцами теснейшее производственно-техническое сотрудничество. Несколько лет назад, когда менеджмент FAW принял решение поставить Hongqi на коммерческие рельсы, это сотрудничество очень пригодилось. В самом деле, кто же не захочет ездить на машине той же марки, что и глава государства, тем более если это не уродливый номенклатурный седан, а яркий, красивый и комфортабельный кроссовер, сконструированный на платформенных и агрегатных решениях Audi, пусть и не самых свежих?

Вместе с тем Hongqi предлагает и седаны, которые в Китае, как и в России, по-прежнему очень популярны. Скажем, базовая версия среднеразмерного трёхобъёмника H7 (аналог Mercedes-Benz E-класса), оснащённая 1,8-литровым турбомотором, в грубом пересчёте на рубли обойдётся в 2,5 млн «деревянных». Доступен и чёрный лимузин L5, «почти» как у Си Цзиньпина, причём и в версии V12, какую не смогли сделать для Путина у нас в НАМИ.

Парадный Hongqi начала 70-х годов.

Короче говоря, в прошлом году на автосалоне в Шанхае стенд Hongqi был одним из самых больших и хорошо оформленных. По нашим наблюдениям, он же был одним из самых посещаемых стендов — по крайней мере в журналистские дни. По сообщениям китайского China Daily, в первом квартале 2020 года дилеры Hongqi реализовали около 21 300 машин, что на 74% больше, чем в прошлом году. В планах на этот год – 200 тысяч машин, а к 2030 году – 1 миллион машин в год.

Передачу «Красного знамени» обеспеченным слоям китайских автомобилистов сопроводили выпуском электромобиля – компактного кроссовера Hongqi E-HS3 с пробегом на одной зарядке от 344 до 407 км (в зависимости от исполнения и «отягощённости» опциями) и ценой от 2,3 млн рублей в пересчёте на наши деньги до вычитания субсидий. Более того, в этом году FAW объявил, что вскоре в Тяньцзине вместе с Toyota будет построен завод по выпуску электромобилей. В конце прошлого года было заявлено о выпуске на совместном предприятии FAW-VW электромобилей серии ID, которые одновременно будет изготавливать и совместный завод SAIC-VW. И вот мы получаем сообщение о подписании трёхстороннего договора о намерениях между могучим и богатейшим FAW, мэрией Чанчуна (здесь в середине 50-х СССР построили завод для производства ЗИС-150) и некоей компанией Silk EV по подготовке производства электрического суперкара S9. Можем ли мы поставить эти события в один ряд? Давайте разбираться.

Среднеразмерный кроссовер Hogqi HS5 – самая ходовая модель марки. С января по апрель продано чуть более 5 тысяч машин.

Кто такие Toyota, VW и SAIC, мы прекрасно знаем, а что из себя представляет компания Silk EV? Китайские средства массовой информации, а именно China Daily, называют Silk EV «американской компанией по разработке электромобилей». Телеканал CCTV и агентство «Синьхуа» говорят, что Silk EV – это «компания по разработке и конструированию, базирующаяся в Модене (Италия), со штаб-квартирой в Нью-Йорке». Один из китайских сайтов ничтоже сумняшеся сообщает, что раз одно из «подразделений» Silk EV размещается в Модене, стало быть, компания работает с такими грандами мирового автопрома как Ferrari, Lotus и другими. Увы, на совершенно пустом, трёхстраничном сайте Silk EV напрочь отсутствует портфолио, хотя подряд от именитого автопроизводителя – лучшая реклама инжиниринговой фирмы. Более того, все «кнопки» на сайте Silk EV с надписями «Дизайн», «Мощность», «Аэродинамика», «Композитные материал» и пр. – не активные! Проще говоря, сайт совершенно пустой.

Интерьер Hogqi HS5.

Между тем на сайте сказано, что кроме Нью-Йорка и Модены компания имеет представительство в Чанчуне – вотчине FAW, и это наводит на мысли о родстве FAW и Silk EV. Также сайт сообщает, что компания «сфокусирована на китайском рынке, крупнейшем в мире и с самыми быстрорастущими в мире сегментами люксовых машин и электромобилей».

Что же это за такая таинственная фирма Silk EV, которая, непонятно чем занимаясь, желает влить в FAW 10 миллиардов юаней? Попробуем найти её подразделение в Модене. Воспользовавшись сервисами по проверке юридических лиц, выясняем, что, оказывается, в Модене такой конторы нет. А может быть есть где-то поблизости? Да, в 30 км от Модены есть крохотный городок Реджо-Эмилия, и в 6 км от него, по другую сторону магистрали, в сельской местности в одном из частных домов и зарегистрирована фирма Silk EV со статусом SLR, что в Италии означает ровно то же, что у нас «общество с ограниченной ответственностью». Интересно, что у агентства dun&bradstreet (проверка юрлиц) отсутствуют данные по доходам и персоналу. Отсюда возникает подозрение, что хозяевам Silk EV нужен был любой адрес «рядом с Моденой», чтобы при случае козырнуть географической близостью к Ferrari, офис которой действительно расположен в близлежащем к Модене Маранелло.

Полноразмерный кроссовер Hogqi HS7 практически не продаётся: в первом квартале реализовано около 150 экземпляров.

Идём дальше. На сайте Silk EV кроме «моденской» не указаны другие локации в Италии, однако dun&bradstreet даёт ещё один адрес на Аппенинском полуострове – в Милане. По справке d&b, это некая компания, занимающаяся «инженерной деятельностью» с годовым оборотом около 101,5 тысяч долларов и… всего одним наёмным сотрудником! Набираем адрес и выясняем, что это просто-напросто многоквартирный жилой дом.

Однако, у Silk EV имеется ещё и адрес в Ирландии. Здесь фирма с названием Silk EV указана как «материнская», а не «дочерняя», в отличие от прежних двух, и уже из финансовой сферы, а не инженерной. Кроме того в Ирландии офис Silk EV находится уже в самом настоящем бизнес-центре (сайт на реконструкции), что в 70 километрах от Дублина вглубь острова. Те, кто бывал в Ирландии, даже не гляда на карту, понимают, что это место – редкая глушь. В ирландской Silk EV уже целых три сотрудника, да и выручка в два раза выше! Не исключено, что ирландское и миланское отделения не имеют отношение к тому, что находится в Реджо-Эмилия.

В самом факте подписания договора о намерениях по инвестициям вроде как сомневаться не приходится, потому что сюжет показывали по китайскому ТВ, а главное, корреспондент агентства Reuters вроде бы получил подтверждение об этом не только у FAW, но и у представителя Silk EV. Может быть, отыщем что-то более осязаемое в Нью-Йорке? Увы. Фирма Silk EV зарегистрирована на некоего Джастина Крейна (Justin Krane) — адвоката, получившего лицензию в 2012 году, кстати, действующую до июля 2020 года. Адрес на сей раз не вызывает подозрений – это одно из зданий Рокфеллер-центра на Манхэттене. Однако имеет ли этот Крейн и зарегистрированная на него фирма отношение к сделке с FAW? Других компаний с названием Silk EV ни в Нью-Йорке, ни вообще в США сайты по проверке юридических лиц не дают. Что касается самого здания в Рокфеллер-центре, то снять там офис всего за 80 долларов в месяц без труда может любой россиянин. Не верите? Дело в том, что это будет не настоящий офис, а виртуальный – есть такая услуга в бизнес-центрах США. Зачем он нужен? К виртуальному офису прилагается настоящий почтовый адрес бизнес-центра, который можно использовать для почтовой переписки с налоговыми органами и банками, ведения бизнеса, открытия банковского счёта. Кроме того бизнес-центр включает в эту сумму и услуги ресепшена. Опять же, если нужно снять переговорную и конференц-зал, – пожалуйста. Так вот, возникает логичный вопрос: не представляет ли из себя фирма Silk EV именно такой «почтовый ящик», необходимый для ведения реальных дел через виртуальный офис в США?

Тот самый концепт Hogqi S9, который, вероятно, станет объектом инвестиций безвестной фирмы Silk EV, а точнее – инвестиций неизвестных лиц через этот «почтовый ящик».

Теперь что касается адреса в Чанчуне: уточнить его через международные поисковые агентства, увы, не удалось, зато Reuters называет другой китайский адрес Silk EV. В апреле прошлого года наша «шёлковая электрическая фирма» прописала в Шанхайской зоне свободной торговли «дочку» с капиталом в 1 миллион юаней (около 140 тысяч долларов). Не исключено, что инициатива по вливанию со стороны Silk EV в электромобиль FAW-Hongqi связана именно с открытием шанхайского офиса. Пойдём дальше. А может быть и презентация во Франкфурте концептуального суперкара Hongqi S9 тоже не случайна? Может быть это лишь повод для инвестиции в 10 млрд юаней?..

В своё время в Китае действительно был бум на электрические стартапы, увязанные на выпуск суперкаров, но он давно прошёл. Во-первых, в КНР поняли, что без мирового инжиниринга они сделать ничего не могут, а во-вторых, ещё не окупился ни один похожий проект. Судьба китайского Nio, разработанного в Magna, лишнее тому подтверждение. В своё время электрический суперкар EP9 стал лучшим на Северной петле Нюрбургринга и удерживал лидерство в течение нескольких месяцев, а вот выпущенные в его поддержку «зелёные» кроссоверы во главе с флагманским ES8 поддержки у населения не нашли и сейчас проект находится в предбанкротном состоянии, о чём мы писали.

Остаётся один вопрос: зачем государственному концерну FAW понадобилось для этого мероприятия, которое наверняка вызовет вопросы у следственных органов, задействовать «Красное знамя»? А дело в том, что других подходящих брендов у FAW для этого просто нет. Напомним, что только на прошлой неделе мы писали об истории с отгрузкой в Германию электрических седанов Suda, которая даже на наш журналистский взгляд очень похожа на отмыв государственных дотаций по программе «Один пояс – один путь».