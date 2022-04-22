Планы по «озеленению» Aston Martin: первый электрокар появится в 2025 году

Британская компания рассказала о новой стратегии развития Racing.Green. Она предполагает, что в 2026 году электрифицированные версии машин будут во всех семействах.

Из-за последствий пандемии коронавируса 2020 год оказался сложным для многих автопроизводителей, отчасти это справедливо и для тех, которые занимаются разработкой и выпуском машин класса «люкс», в частности, для Aston Martin. Так, за указанный период дилеры британской марки реализовали в Европе 1638 экземпляров (на 36,8% меньше, чем в предыдущем году). По итогам 2021-го клиенты купили 1979 машин, что на 20,8% больше.



Как и многие другие глобальные компании, Aston Martin задумывается об «озеленении» собственного модельного ряда. Ранее предполагалось, что электрокары будут выпускать под отдельным суббрендом – Lagonda, однако ещё весной прошлого года стало известно о том, что производитель решил свернуть проект. Однако он при этом не отказался от планов по выпуску электрифицированных и полностью «зелёных» машин.



На фото: Aston Martin Valhalla

О дальнейшем плане развития в Aston Martin рассказали в рамках презентации стратегии, которая получила название Racing.Green. Стоит напомнить, что у бренда на самом деле уже есть автомобиль, забравший «звание» первого гибрида (без возможности подключения к электросети) – речь идёт о гиперкаре Aston Martin Valkyrie. Правда, эта модель была мелкосерийной.



В дальнейшем компания намерена выпустить серийный подзаряжаемый гибрид – его роль, согласно новой стратегии исполнит Aston Martin Valhalla со среднемоторной компоновкой. Эта новинка, которую компания презентовала ещё летом прошлого года, появится в продаже в 2024-ом.



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Напомним, в основе гибридной установки Valhalla располагается 4,0-литровый «твин-турбомотор» V8 (разработки Mercedes-AMG), его отдача составляет 750 л.с. (расположен на задней оси). Он работает в тандеме с двумя электромоторами, их совокупная отдача составляет 204 л.с. В пару предлагается восьмиступенчатый «автомат» DCT с двумя сцеплениями (в него интегрирован один из электродвигателей). Совокупная отдача этой системы равна 950 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.



На фото: логотип бренда Aston Martin

Согласно плану Racing.Green., в 2025 году в модельном ряду Aston Martin появится первый полностью электрический автомобиль. Как предполагалось ранее, им может оказаться наследник DB11. Кроме того, в 2026-ом все семейства бренда получат электрифицированные версии. Ещё в стратегии указано, что к 2030 году линейку моделей в полном объёме составят исключительно подзаряжаемые гибриды или электромобили.

Racing.Green. предполагает и то, что уже в текущем году на крыше предприятия в Южном Уэльсе установят 14 тыс. солнечных батарей, они смогут вырабатывать 6,4 МВт электроэнергии, что покроет пятую часть потребностей этого завода. Отметим, здесь налажен выпуск кроссоверов Aston Martin DBX: продажи этой модели в Европе стартовали в августе 2020-го, в общей сложности по февраль 2022 года дилеры реализовали 1091 экземпляр.

