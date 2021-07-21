Зелёный люкс: преемники Aston Martin Vantage и DB11 получат только электрическую «начинку»

Прошлый год из-за последствий пандемии коронавируса оказался сложным для многих, в том числе и для автомобильных компаний, которые занимаются разработкой и выпуском машин класса «люкс». Это справедливо в том числе и для Aston Martin: в 2020-ом дилеры британской марки реализовали на старосветском рынке 1638 экземпляров, этот результат на 36,8% меньше, чем в предыдущем году. В нынешнем динамика стала положительной: так, за январь-май клиенты купили 912 машин бренда (+67% по отношению к первым пяти месяцам 2020-го).



На фото: актуальное купе Aston Martin DB11

Несмотря на кризис, Европа не отступает от своих планов по ужесточению эконорм. Напомним, власти Великобритании намерены уже в 2030 году прекратить продавать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а к 2035-му рынок покинут и гибриды. Так что желающим «выжить» в этих реалиях приходится смещать фокус на электромобили: процесс затронул и Aston Martin.



Пока что с электрокарами у британского бренда продвигается не очень. Несколько лет назад стало известно о том, что компания намерена запустить отдельную «батарейную» марку Lagonda. Изначально предполагалось, что машины появятся в 2021 году, затем срок подвинули на 2022 год, позже появилась информация о переносе запуска на 2025-ый. В итоге, как мы сообщали в марте текущего года, отдельный бренд решили не запускать, а имя Lagonda позже используют для обозначения самых роскошных исполнений моделей Aston Martin (по аналогии с Maybach и Mercedes-Benz).



Кроме того, компания была намерена выпускать электрический лифтбек Rapide E (предполагался ограниченный тираж). В 2019 году марка даже продемонстрировала финальную версию «розеточной» новинки. Несмотря на это, проект всё равно свернули: в январе 2020-го выпуск «пятидверки» официально был отменён.



На фото: актуальный Aston Martin Vantage

Однако электрокарам Aston Martin всё-таки быть. По данным агентства Automotive News Europe, которое ссылается на генерального директора бренда Тобиаса Мёрса, преемники двух нынешних моделей – купе Vantage и DB11 – окажутся электромобилями. Кто именно станет первенцем на «зелёном» пути марки, пока не сообщается, но известно, что это случится в 2025 году. Ожидается, что «пионером» окажется DB11.



В разработке полностью электрических моделей, а также гибридов компании Aston Martin поможет Mercedes-Benz, предполагается, что часть решений может быть позаимствована у флагмана линейки EQ – лифтбека Mercedes-Benz EQS, который был представлен в середине апреля текущего года. По словам главы Aston Martin, «батарейные» автомобили марки смогут без подзарядки проехать около 600 км.



На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о том, что компания Aston Martin рассекретила суперкар Valhalla. В основу его гибридной установки лёг 4,0-литровый «твин-турбомотор» V8 разработки Mercedes-AMG, его отдача равна 750 л.с. (расположен на задней оси). Он работает в тандеме с двумя электромоторами, их совокупная отдача составляет 204 л.с. В пару предлагается восьмиступенчатый «автомат» DCT с двумя сцеплениями (в него интегрирован один из электродвигателей). Совокупная отдача этой установки равна 950 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

