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  • Aston Martin рассекретил суперкар Valhalla: 950-сильная установка и 2,5 секунды до «сотни»

Aston Martin рассекретил суперкар Valhalla: 950-сильная установка и 2,5 секунды до «сотни»

15.07.2021 170 0 0

Британская марка пока не назвала цену на свою гибридную новинку. Предполагается, что суперкар сможет пройти круг трассы Нюрбургринга за 6 минут 30 секунд.

 

Сложный из-за последствий пандемии коронавируса 2020 год сказался на многих автопроизводителях, в том числе и на тех, которые выпускают люксовые машины. Так, за прошлый год дилеры Aston Martin реализовали в Европе 1638 экземпляров, что на 36,8% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году показатель продаж снова пошёл вверх: за январь-май клиенты купили 912 единиц, что на 67% больше, чем за первые пять месяцев 2020-го.

На фото: Aston Martin Valhalla

Несмотря на все сложности, бренд продолжал работать над собственными проектами в рамках реализации стратегии Project Horizon. Одним из них стала разработка серийного суперкара Valhalla, созданного по мотивам прототипа с индексом AM-RB 003, представленного в 2019 году. Теперь компания представила свою гибридную новинку со среднемоторной компоновкой. Напомним, как и другие производители, Aston Martin вынужден будет в ближайшие годы перейти на электрифицированную «начинку», а ещё позже – на полностью «зелёную» технику.

Внешность суперкара выполнена в стиле Vakyrie, по пропорциям он мало отличается от шоу-кара, показанного в 2019 году, однако, у него другие кузовные панели, иная головная оптика (матричная), а также иное лобовое стекло. Aston Martin снабдил Valhalla 20-дюймыми шинами спереди и 21-дюймовыми – сзади. Аэродинамике помогают в том числе активные подвижные элементы спереди и подъёмное антикрыло – при скорости в 240 км/ч они позволяют генерировать 600 кг прижимной силы.

У водителя больше пространства в салоне по сравнению с Aston Martin Valkyrie. Интерьер суперкара Valhalla имеет отсылку к болидам Формулы-1 (кабина ориентирована на водителя). Автомобиль снабдили двухзонным климат-контролем, информационно-развлекательной системой HMI Aston Martin с тачскрином (диагональ не указана), а также с функцией поддержки Apple CarPlay и Android Auto.

В комплекс, отвечающий за безопасность Aston Martin Valhalla на дороге, входят: активный круиз-контроль, система автоторможения, мониторинг слепых зон, камера заднего вида, а также технология предотвращения фронтальных столкновений.

В основе гибридной установки Valhalla располагается 4,0-литровый «твин-турбомотор» V8 (разработки Mercedes-AMG), его отдача составляет 750 л.с. (расположен на задней оси). Он работает в тандеме с двумя электромоторами, их совокупная отдача составляет 204 л.с. В пару предлагается восьмиступенчатый «автомат» DCT с двумя сцеплениями (в него интегрирован один из электродвигателей). Совокупная отдача этой установки равна 950 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

У новинки передняя подвеска типа push rod: с горизонтальными амортизаторами и функцией увеличения дорожного просвета (благодаря этому спорткар умеет «задирать нос» при проезде неровностей), сзади – многорычажная подвеска. Также Valhalla получила адаптивные амортизаторы Multimatic.

Автомобиль способен двигаться в полностью электрическом режиме, в этом случае его максимальная скорость составляет 130 км/ч, а дальность хода довольно скромная – всего 15 км. Но это условности, ведь, посмотрим правде в глаза, вряд ли кто-то купит такой автомобиль, чтобы наслаждаться ездой в исключительно «зелёном» режиме.

«Сухая масса» новинки не превышает 1550 кг. Гибрид Aston Martin Valhalla способен разгоняться до 330 км/ч, а на разгон с места до «сотни» ему нужно 2,5 секунды. Целевое время прохождения круга трассы Нордшляйфе Нюрбургринга – 6 минут 30 секунд. Серийные автомобили должны появиться на рынке ещё не скоро: скорее всего, в продаже новинки появятся в 2023 году. Цены на товарный гибридный суперкар пока не сообщаются.

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