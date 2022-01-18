Aston Martin анонсировал топ-версию DBX — заявка на самый мощный люксовый SUV в мире

Поклонники Aston Martin ждали этого с момента дебюта DBX в ноябре 2019 года, и вот, наконец, дождались — кроссовер получит по-настоящему мощный мотор, достойный имиджа аристократической марки. Мировая премьера состоится 1 февраля.

Серийное производство Aston Martin DBX началось летом 2020 года, после чего продажи находящейся в кризисе британской марки резко пошли вверх, сейчас на DBX приходится более половины продаж Aston Martin. Доля кроссовера могла бы быть и больше, если бы ему как следует подкинули «лошадок», ведь сейчас DBX предлагается в большинстве стран мира с безальтернативной мерседесовской бензиновой 4,0-литровой «битурбовосьмёркой» М177 с максимальной отдачей в 550 л.с. и 700 Нм — в целом неплохо, но в лакшери-сегменте есть кроссоверы и мощнее: Bentley Bentayga Speed — 635 л.с., Porsche Cayenne GT — 640 л.с., Lamborghini Urus — 650 л.с., Lister Stealth — 666 л.с. Впрочем, Lister можно назвать продуктом тюнинга (он сделан на базе Jaguar F-Pace SVR), но в любом случае вся эта SUV-аристократия была в 2020 году посрамлена простонародным Dodge Durango SRT Hellcat, в стоке имеющим 720 л.с.! Ах, да, есть ещё стоящий особняком от остальных plug-in гибридный Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid мощностью 680 л.с.

Сегодня Aston Martin анонсировал новую версию DBX, которую прямым текстом называет самым мощным люксовым SUV в мире. Стало быть, рассчитывать на соперничество с «деревенщиной» Durango не стоит, но можно ожидать не менее 650 л.с., а лучше не менее 680, чтобы гибридный «выскочка» из Германии тоже знал себе место. В теории раскочегарить мотор М177 можно вплоть до 900 л.с., чем, например, занимается Brabus, но вряд ли британцы захотят брать такую высоту. В стоке на данный момент, повторимся, будет достаточно 681 л.с., чтобы оправдать звание самой мощной модели в своём сегменте.

Между тем тюнеры уже предлагают форсированные версии Aston Martin DBX мощностью свыше 800 л.с., в частности немецкие ателье Mansory и DMC, а сама компания Aston Martin в ноябре прошлого года, наоборот, пошла на понижение﻿ и сделала для Китая эксклюзивный DBX Straight Six с 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым мерседесовским мотором М256 (435 л.с. и 520 Нм) и мягкогибридным довеском. В других странах 6-цилиндрового DBX не будет.

Ставка на клиентские моторы Mercedes-Benz сделана не от хорошей жизни — просто своих моторов компания Aston Martin сегодня позволить себе не может и даже «завернула» почти готовый к производству новый 3,0-литровый V6 TM01 собственной разработки.

Вместе с форсированным М177 топовый Aston Martin DBX (его, вероятно, маркируют литерой S) получит доработанное шасси, более мощные тормоза и косметический апгрейд, но подробностей пока нет — ждём начала февраля.

