Суперкроссовер Lister Stealth: не рекордный, но дьявольский — 666 л.с.!

Британская компания Lister Motor Company, занимающаяся выпуском реплик классических спортивных моделей Jaguar и тюнингом современных, представила кроссовер Stealth на базе F-Pace SVR. Планируется выпустить всего 100 экземпляров по цене от 109 950 фунтов стерлингов каждый.

Доработанный Jaguar F-Pace SVR компания Lister анонсировала два года назад: тогда проект назывался LFP и претендовал на звание самого быстрого в мире кроссовера с максимальной скоростью 322 км/ч. Реальная же машина, получившая имя Stealth, оказалась чуть менее быстрой — «всего» 314 км/ч «максималки» и 3,6 с до 60 миль/ч (96,56 км/ч). Зато Lister скромно назвал своё новое творение самым мощным SUV в Великобритании — 666 л.с. по британской системе измерений или 675 л.с. по принятой у нас метрической системе.

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На звание самого мощного в мире кроссовера Lister Stealth не тянет, ведь в июле этого года дебютировал стоковый Dodge Durango SRT Hellcat с 720-сильным мотором, способный набрать 60 миль/ч за 2,5 с, а в арсенале заокеанских коллег из Hennessey Performance имеется «джпчик» с 1217 «лошадями» под капотом. Но по меркам Европы Lister Stealth, безусловно, крут и сравнительно недорог, ведь за исходный F-Pace SVR нужно отдать минимум 75 375 фунтов стерлингов, а 650-сильный Lamborghini Urus и 635-сильный Bentley Bentayga Speed дороже в полтора-два раза.



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5,0-литровый компрессорный AJ-V8 на Jaguar F-Pace SVR выдаёт максимальные 550 л.с. и 680 Нм, а после доработки специалистами Lister — 675 л.с. и 881 Нм. Отдача увеличена за счёт модифицированного нагнетателя, нового промежуточного охладителя, новой системы очистки воздуха и оригинальной программы управления двигателем. О каких-либо изменениях в 8-ступенчатом гидромеханическом «автомате» не сообщается.



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Снаружи Stealth получил новые более агрессивные, чем у Ягуара, бамперы с элементами из углепластика, накладки на колёсные арки и пороги, оригинальные выхлопные патрубки из углепластика и 23-дюймовые кованные колёса Vossen, через ажурные спицы которых можно разглядеть доработанные тормозные механизмы. Салон облагорожен кожей Nappa — доступны 36 вариантов цветов и 90 вариантов декоративной прострочки.



Lister даёт 7-летнюю гарантию на кроссовер Stealth, но не уточняет, на какие именно узлы и агрегаты она распространяется.