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  • Jaguar Land Rover будет сама производить бензиновые моторы V8, но недолго

Jaguar Land Rover будет сама производить бензиновые моторы V8, но недолго

26.08.2020 284 1 0

Сборка 5,0-литровых компрессорных V8 cерии AJ переместится с закрывающегося завода Ford в Бридженде (Юный Уэльс) на собственные мощности JLR в Вулвергемптоне (Уэст-Мидлендс), но уже в следующем году на смену этим моторам с фордовскими генами придут агрегаты BMW.

 

Моторный завод Ford в Бридженде был запущен в конце 70-х годов прошлого века и в лучшие времена давал по 700 тысяч агрегатов в год. Теперь это завод закрывают в рамках глобальной программы реструктуризации компании Ford, последние двигатели здесь соберут в сентябре, после чего переформатированием предприятия под свои нужды займётся молодая британская компания Ineos Automotive.

Сейчас в Бридженде Ford производит для собственных нужд 1,5-литровые бензиновые «турботройки» Ecoboost (также известны под внутризаводским именем Dragon), старенькие «атмосферники» семейства Sigma (их в частности покупает фирма Caterham) и вышеупомянутые компрессорные V8 cерии AJ для Jaguar Land Rover

Напомним, что до 2008 года марки Jaguar и Land Rover входили в состав Ford после чего были проданы индийской Tata Group, но моторные связи с Фордом у британцев, как видим, до сих пор сохранились. В сущности, AJ-V8 — это фордовская разрабока середины 90-х, «допиленная» впоследствии до современной кондиции специалистами JLR. Контрактная сборка вполне устраивала британцев, но скоропостижное сворачивание деятельности Ford в Бридженде заставило их самим заняться сборкой флагманских агрегатов, то есть купить у Ford всё необходимое оборудование и перевезти в Вулвергемптон. Трансфер и монтаж, разумеется, займут какое-то время, но Бридженд выпустил достаточный запас AJ-V8, чтобы Jaguar Land Rover не столкнулась с дефицитом.

Вершины эволюции мотор AJ-V8 достиг под капотом спортседана Jaguar XE SV Project 8 — 600 л.с. и рекорд круга на Нюрбургринге в классе среднеразмерных легковушек.

По данным журнала Autocar, моторы AJ-V8 в Вулвергемптоне будут производиться недолго — от трёх до пяти лет, в течение которых они будут замещены под капотами Jaguar и Land Rover наддувными двигателями V8 от BMW, которые легче вписать в перспективные экологические нормы и легче интегрировать в гибридные схемы. Бензиновые двигатели V8 важны для Jaguar Land Rover c имиджевой точки зрения для рынков, где экологическая повестка стоит менее остро, чем в Европе, — это прежде всего США, Ближний Восток и Россия.

На смену флагманскому дизелю V8 недавно пришёл рядный 6-цилиндровый агрегат семейства Ingenium — он дебютировал на обновлённых Range Rover и Range Rover Sport. Бензиновый V8 от BMW мы, скорее всего, впервые увидим под капотом Range Rover следующего поколения, дебют которого ожидается в 2021 году.

В родной для JLR Великобритании двигатели внутреннего сгорания уже приговорены: в 2035 году (а может быть уже в 2032-м) вступит в силу запрет на продажу с ними новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (запрет распространяется в том числе на plug-in гибридные силовые установки). В качестве альтернативы бензину и дизелю Jaguar Land Rover наравне с традиционными электромобилями всерьёз рассматривает водород, о чём мы подробно рассказывали на прошлой неделе. Первые водородные модели британцы планируют вывести на рынок в 2030 году.

двигатели бизнес Jaguar Land Rover

 

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1 комментарий
26.08.2020 18:41
Ренат

Легендарные машины, должны иметь свои легендарные моторы. Молодцы, сила, мощь, В8, все в лучших традициях легендарной марки.

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