Jaguar Land Rover осталась без госпомощи и готовится перейти на водород

Компания Jaguar Land Rover не получит помощь Великобритании как пострадавшая от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Переговоры на эту тему между минфином и руководством индийской Tata Group (владеет JLR с 2008 года) провалились.

JLR и до коронакризиса находилось не в лучшей форме (по итогам прошлого года она зафиксировала 422 млн фунтов стерлингов убытков), а теперь и подавно: первый квартал 2020-го окончился потерями в 413 млн фунтов стерлингов, продажи автомобилей сократились на 42,4% до 74 067 шт.

На роль кризисного руководителя компании был недавно приглашён Тьерри Боллоре из Renault, но он вступит в должность только 10 сентября, а переговоры о финансовой помощи со стороны Великобритании вели представители собственника, то есть Tata Group. Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, переговоры эти ни к чему хорошему для JLR не привели, то есть государственных денег она не получит. Условия получения государственных денег оказались для Tata неприемлемыми, так как накладывали на неё строгие ограничения на получение кредитов и требовали от Jaguar Land Rover скорейшего отказа от двигателей внутреннего сгорания с пользу электромобилей.

Британская компания всего месяц назад представила новейшее поколение своих рядных 6-цилиндровых дизельных двигателей Ingenium (они стали главной обновкой для внедорожников Range Rover и Range Rover Sport), в разработку которых вложила кучу денег, и было бы странно теперь от них отказываться.

Между тем Великобритания к 2035 году планирует полностью запретить продажу легковых и лёгких коммерческих автомобилей с ДВС (в том числе plug-in гибридов). Сейчас чиновники рассматривают возможность сдвинуть срок запрета на 2032 год, так что Jaguar Land Rover вынуждена адаптироваться к этой ситуации. В разработке компании уже находятся несколько электромобилей батарейного типа, но, как сообщает журнал Autocar, для внедорожников Land Rover это не лучшее решение. Батарея заметно утяжеляет и без того нелёгкие автомобили типа SUV, поэтому компания решила сделать ставку на водород и запустила в этом году проект Zeus, который должен вылиться в коммерческий продукт (водородные внедорожники Land Rover) к 2030 году.

Водород как источник энергии практически не влияет на массу автомобиля, но для его хранения, транспортировки и заправки требуется дорогостоящее оборудование с повышенными мерами безопасности. Некоторые производители (в частности Daimler) скептически оценивают перспективы водородых автомобилей, но BMW, Hyundai, Toyota и другие уверенно развивают эту тему.

Уверенность им придаёт тот факт, что традиционная электрификация (на батареях) не годится для тяжёлого коммерческого транспорта и умножает нерешённую пока проблему массовой утилизации отработавших свой ресурс батарей. Это значит, что власти развитых стран вынуждены будут за свой счёт финансировать развитие водородной инфраструктуры по всей цепочке (производство, хранение, логистика, заправки), а развитая инфраструктура сделает возможным существование массовых водородных автомобилей. В Jaguar Land Rover на это очень рассчитывают, но их планам может помешать стремительное развитие технологии твердотельных аккумуляторов (их разработкой занимаются Tesla, GM и стартапы), которые для легковых машин могут оказаться коммерчески более выгодным решением.

