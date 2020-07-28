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Выгнанный из Renault Тьерри Боллоре возглавит компанию Jaguar Land Rover

28.07.2020 139 0 0

Опытный французский топ-менеджер придёт на смену не менее опытному британцу немецкого происхождения Ральфу Шпету, который руководил Jaguar Land Rover на протяжении последних десяти лет.

 

Ральф Шпет, которому сейчас 64, в сентябре выйдет на пенсию, но при этом останется при компании Jaguar Land Rover в почётной должности неисполнтительного вице-председателя. За плечами Шпета два десятка лет работы в BMW и три года в компании Ford. Под началом Сэра Шпета Jaguar Land Rover выпустила немало интересных машин, но сейчас переживает спад продаж из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19: по итогам первой половины этого года реализовано 183 936 автомобилей, на 36% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019-го.

Ральф Шпет

57-летний Тьерри Боллоре — достойная замена. Ранее он работал в компаниях Michelin и Faurecia, а к Renault присоединился в 2012 году, где заведовал цепочкой поставщиков и в последствии был переведён на должность операционного директора своим непосредственным начальником, ныне опальным Карлосом Гоном.

В ноябре 2018 года Гона арестовали, и в январе 2019-го Боллоре занял его пост, но не смог встроиться в новую систему управления распадающегося альянса Renault-Nissan. Боллоре был одним из инициаторов слияния Renault с Fiat Chrysler Automobiles, но сделка сорвалась из-за вмешательства французского правительства, главного акционера Groupe Renault, которое по политическим мотивам настаивало на перезапуске альянса с Ниссаном. Боллоре не проявлял рвения в общении с японскими коллегами, а те на дух не переносили Боллоре, так как считали его правой рукой отступника Гона. В итоге в октябре прошлого года Боллоре скоропостижно уволили, а на его место в январе 2020-го пришёл итальянец Лука де Мео, прежде возглавлявший Seat.

Тьерри Боллоре

Теперь и для Боллоре нашлось подходящее место, он с радостью принял предложение Jaguar Land Rover и приступит к обязанностям 10 сентября, то есть на следующий день после того, как Шпету исполнится 65. Британской компании очень пригодится опыт Боллоре по оптимизации расходов, ведь в прошлом году её убытки составили 422 млн фунтов стерлингов. Пока непонятно, какие именно меры по обновлению компании предпримет Боллоре, но не исключено, что он возьмёт на вооружение идею выпуска компактной легковушки Jaguar, недавно озвученную шеф-дизайнером марки Джулианом Томсоном.

бизнес Renault Jaguar Land Rover

 

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