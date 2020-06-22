Jaguar готов вернуться к идее антикризисной компактной модели

Компания Jaguar Land Rover, как и большинство других автопроизводителей, столкнулась с двумя крупными проблемами – падение продаж на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ужесточение экологического законодательства в Европе. Справиться с обеими может помочь новая компактная массовая модель.

Компактный трёхдверный концепт R-D6 образца 2003 года (на заглавном фото) стал одной из первых работ Яна Каллума на посту шеф-дизайнера марки Jaguar. О серийном воплощении этой машины в компании задумывались не раз, но всегда находились более приоритетные задачи. Год назад Каллум покинул Jaguar и основал собственную дизайн-студию, а пост шеф-дизайнера занял Джулиан Томсон.

В интервью журналу Autocar Томсон сообщил, что, по его мнению, время для компактного Ягуара, наконец, пришло, и что он с удовольствием возьмётся за разработку такой модели, но конечное решение – за высшим руководством. Другое авторитетное издание, Automotive News, рассказало, что Jaguar Land Rover в течение ближайших недель определится со своей модельной политикой.

Jaguar R-D6

Судя по позиции Томсона, наиболее вероятным выглядит замещение теряющих популярность седанов XE и XF некой абсолютно новой компактной моделью, какой прежде в модельной линейке Jaguar не было. К такому решению британскую компанию, скорее всего, подталкивает невероятный успех нового Мерседеса А-класса, спрос на который в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году вырос на 29% до 198 926 шт. Премиальный хэтч занял четвёртое место в С-классе, пропустив вперёд лишь VW Golf (410 779 шт.), Ford Focus (224 401 шт.) и Skoda Octavia (218 439 шт.).



Компактный хэтчбек Jaguar в теории может резко расширить аудиторию марки, сделать её более привлекательной для молодых и пока ещё не очень состоятельных покупателей. Вместе с тем с компактной моделью легче избежать штрафов за превышение норм выбросов СО 2 в Европе и вписаться в перспективные нормы Euro 7, ключевые параметры которых должны быть объявлены в следующем году. Одно из самых неприятных ожиданий от этих норм – ограничение литровой мощности ДВС, что сильно усложнит жизнь крупным и спортивным моделям, на которые сейчас делает ставку Jaguar.

Jaguar R-D6

Флагманский XJ нового поколения, дебют которого ожидается уже в этом году, переедет на модульную платформу MLA, которая позволяет одновременно выпускать электромобили, гибриды и модели с традиционными бензиновыми и дизельными силовыми установками. Для компактной модели подобная гибкость в отношении силовых установок особенно привлекательна, но пока непонятно, насколько масштабируема платформа MLA и можно ли её приспособить к относительно небольшим и недорогим моделям.



Если нет, то компании JLR придётся либо с нуля разработать новую компактную платформу, на что сейчас, очевидно, нет средств, либо позаимствовать такую платформу у конкурентов, например, у BMW, которая сейчас очень активно развивает свою модульную «тележку» FAAR с поперечным расположением силового агрегата.

Jaguar R-D6

Собственно, слухи о том, что младшие Ягуары и Ленд Роверы переедут на немецкую платформу FAAR, циркулируют в прессе с прошлого года – просто теперь помимо компактных кроссоверов Jaguar E-Pace, Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque следующего поколения на неё претендует и компактная легковушка – в посткоронавирусную эпоху она имеет кажется более перспективной, чем изрядно многим надоевшие и слишком дорогие кроссоверы.



Добавим, что по итогам первого квартала этого года глобальные продажи JLR сократились на 11,6% до 128 600 единиц, а убытки составили 395 млн фунтов стерлингов. В прошлом году спрос на продукцию британской компании сократился на 12,1% до 508 700 шт, а убытки составили 422 млн фунтов стерлингов. То есть положение, прямо скажем, нелёгкое, требующее решительных и довольно оперативным мер.