Новинки ×

Новый компактвэн BMW 2 серии Active Tourer: первые изображения

05.05.2020 250 0 0

Немецкая компания готовит новое поколение своего компактвэна, и благодаря свежим шпионским фотографиям закамуфлированных образцов у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

Первый компактвэн баварской марки был представлен в 2014 году, он стал серийной версией концептов Active Tourer 2012 года и Active Tourer Outdoor, показанного годом позже. Это также первый автомобиль BMW, имеющий передний привод. Модель была разработана для конкуренции с Mercedes-Benz B-класса, первое поколение которого было показано ещё в 2005 году. Кроме того, в 2015-м появилась версия Gran Tourer с увеличенной колёсной базой и семиместным салоном. В позапрошлом году компактвэн получил рестайлинг, и позже появилась информация о том, что BMW не будет выпускать преемников этих моделей, так как сегмент компактвэнов считается депрессивным. Однако в этом году фотошпионы несколько раз заприметили модель нового поколения в камуфляже, поэтому уже можно быть уверенными, что новый 2 Series Active Tourer всё-таки появится. В чём он будет отличаться от нынешней модели? Прежде всего, появится новая передняя часть со значительно более крупными «ноздрями» радиаторной решётки. Фары станут меньше по размеру, а их форма слегка изменится. Одно из самых заметных отличий новинки — расположенные на ножках зеркала заднего вида.

По пропорциям новый компактвэн похож на нынешний, однако пластика боковин станет более сложной за счёт иных выштамповок. Подобно некоторым другим новинкам бренда, Active Tourer лишится классического «изгиба Хофмайстера», форма бокового остекления в задней части будет похожа на кроссовер X3. Сзади появятся новые фонари, по форме напоминающие BMW Х5 в кузове G05, возможно, их графика также будет перекликаться.

Active Tourer второго поколения будет построен на переднеприводной платформе FAAR, которую уже используют новый хэтчбек 1 серии и седан 2 Series Gran Coupe. Скорее всего, компактвэн получит схожую с ними гамму 3- и 4-цилиндровых мотором, а также опциональный полный привод xDrive.  

Премьера новинки может произойти до конца этого года.

Нынешний BMW 2 Series Active Tourer F45
1 / 2
Нынешний BMW 2 Series Active Tourer F45
2 / 2

В России до последнего времени продавался «короткий» Active Tourer, цены начинались с 1,9 миллиона за версию 218i (140 л.с.). Автомобиль больше не поставляется, однако некоторые официальные дилеры до сих пор распродают оставшиеся экземпляры.      

Кстати, на днях появилась информация о новом флагманском кроссовере BMW X8 M.

компактвэн рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW 2 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Немного Нива, немного Эволюшн: стоит ли покупать Mitsubishi Outlander I за 450 тысяч рублей В самом конце прошлого года мы раздумывали о покупке недорогой Toyota RAV4 второго поколения и отмечали, что кое в чем она даже превосходит свою преемницу. Однако достойные альтернативы Той... 132 0 0 05.05.2020
Статьи / Практика Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла? Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радос... 2915 4 0 05.05.2020
Статьи / Практика Питание гаджетов в автомобиле: какие нестандартные шнуры и переходники могут пригодиться Китайские производители электроники и гаджетов порой радуют нестандартными ходами. В том духе, что порой натыкаешься на такие штуковины, что и не подумал бы об их существовании… А когда увид... 830 1 0 04.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43646 13 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 40298 7 0 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 29127 18 0 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше