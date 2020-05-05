Немецкая компания готовит новое поколение своего компактвэна, и благодаря свежим шпионским фотографиям закамуфлированных образцов у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Первый компактвэн баварской марки был представлен в 2014 году, он стал серийной версией концептов Active Tourer 2012 года и Active Tourer Outdoor, показанного годом позже. Это также первый автомобиль BMW, имеющий передний привод. Модель была разработана для конкуренции с Mercedes-Benz B-класса, первое поколение которого было показано ещё в 2005 году. Кроме того, в 2015-м появилась версия Gran Tourer с увеличенной колёсной базой и семиместным салоном. В позапрошлом году компактвэн получил рестайлинг, и позже появилась информация о том, что BMW не будет выпускать преемников этих моделей, так как сегмент компактвэнов считается депрессивным. Однако в этом году фотошпионы несколько раз заприметили модель нового поколения в камуфляже, поэтому уже можно быть уверенными, что новый 2 Series Active Tourer всё-таки появится. В чём он будет отличаться от нынешней модели? Прежде всего, появится новая передняя часть со значительно более крупными «ноздрями» радиаторной решётки. Фары станут меньше по размеру, а их форма слегка изменится. Одно из самых заметных отличий новинки — расположенные на ножках зеркала заднего вида.

По пропорциям новый компактвэн похож на нынешний, однако пластика боковин станет более сложной за счёт иных выштамповок. Подобно некоторым другим новинкам бренда, Active Tourer лишится классического «изгиба Хофмайстера», форма бокового остекления в задней части будет похожа на кроссовер X3. Сзади появятся новые фонари, по форме напоминающие BMW Х5 в кузове G05, возможно, их графика также будет перекликаться.

Active Tourer второго поколения будет построен на переднеприводной платформе FAAR, которую уже используют новый хэтчбек 1 серии и седан 2 Series Gran Coupe. Скорее всего, компактвэн получит схожую с ними гамму 3- и 4-цилиндровых мотором, а также опциональный полный привод xDrive.

Премьера новинки может произойти до конца этого года.

Нынешний BMW 2 Series Active Tourer F45 1 / 2 Нынешний BMW 2 Series Active Tourer F45 2 / 2

В России до последнего времени продавался «короткий» Active Tourer, цены начинались с 1,9 миллиона за версию 218i (140 л.с.). Автомобиль больше не поставляется, однако некоторые официальные дилеры до сих пор распродают оставшиеся экземпляры.

Кстати, на днях появилась информация о новом флагманском кроссовере BMW X8 M.