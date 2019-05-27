Новый BMW 1 Series: теперь с передним приводом, а М-версия стала слабее

Новый BMW 1 Series: теперь с передним приводом, а М-версия стала слабее

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Баварская марка полностью рассекретила новую генерацию своей самой дешевой модели. Хэтч будет доступен в пяти модификациях, включая «заряженный» M-вариант.
 

Предыдущая «копейка» дебютировала в 2011-м. Пятидверный хэтчбек носит индекс F20, «трехдверка» — F21. В Европе в 2012-2013 гг. модель расходилась тиражом по 153 000 экземпляров – это лучший результат BMW 1 Series второго поколения. Однако затем спрос начал падать, вот и минувший год «единичка» закончила в «минусе»: в Старом свете реализована 127 681 машина, что на 7,5% меньше по сравнению с 2017-м. Главные конкуренты впереди: выбор на Audi A3 в прошлом году на европейском рынке остановили 142 414 клиентов (-13%), а Mercedes A-Class обрел 153 882 владельцев (+7%). После смены поколений хэтч BMW 1 Series (индекс F40) стал практичнее и вместительнее – это должно сделать модель более привлекательной для массового потребителя.

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Итак, продольное расположение двигателя и основной задний привод теперь в прошлом: новая «копейка» базируется на переднеприводной платформе, мотор расположен поперечно. Причем в основе модели лежит доработанная «тележка», имеющая собственное название (FAAR), тогда как седан первой серии (индекс F52, доступен в Китае и Мексике) построен на платформе UKL2. Но архитектура та же: спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажка. Полный привод доступен за доплату (с муфтой подключения задней оси).

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Трехдверная модификация отправлена в отставку – продажи таких машин мизерные. «Пятидверка» же оказалась короче модели предыдущего поколения: длина нового хэтчбека составляет 4319 мм, что на 5 мм меньше, чем у предшественника. Размер колесной базы новинки – 2670 мм (-20 мм). Но ширина и высота больше – 1799 и 1434 мм соответственно (+34 и +13 мм). В салоне теперь просторнее – расстояние между передними и задними креслами выросло на 33 мм, над головам задних пассажиров появились дополнительные 19 мм. Минимальный объем багажника увеличен на 20 л до 380 л (со сложенными спинками кресел – прежние 1200 л). Еще для «копейки» впервые предлагается электропривод пятой двери.

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Салон оформили в стиле последних старших моделей: для топовых версий предусмотрены «виртуальная» приборка, мультимедийная система с большим тачскрином, панорамный люк в крыше, проекционный дисплей. В списке опций – кожаный салон, функция управления «мультимедиа» жестами, адаптивный круиз-контроль, адаптивные светодиодные фары, автопарковщик, «цифровой ключ» (например, открыть машину можно, поднеся смартфон к двери).

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BMW M135i xDrive
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BMW M135i xDrive
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BMW M135i xDrive

На старте продаж BMW 1 Series предложат в пять модификациях – с парой бензиновых двигателей и тремя дизелями. Хэтч BMW 118i оснащен доработанной «турботройкой» 1.5 (140 л.с., 220 Нм): у этого мотора раздельные контуры охлаждения головки и блока цилиндров, облегченный коленвал, выпускной коллектор встроен в головку блока. Под капотом BMW 116d установлен трехцилиндровый турбодизель 1.5 (116 л.с., 270 Нм), у версий BMW 118d и BMW 120d xDrive – битурбированные «четверки» 2.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно (350 и 400 Нм). Переднеприводные машины в «базе» имеют шестиступенчатую «механику», BMW 118i и BMW 116d за доплату положены семиступенчатая роботизированная коробка Steptronic с двумя сцеплениями, а хэтчам с четырехцилиндровыми моторами – 8АКП (у полноприводных версий – уже в «базе»).

BMW M135i xDrive

BMW M135i xDrive

На вершине гаммы – «горячий» BMW M135i xDrive с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 306 л.с. (450 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» (таким же мотором оснащается и паркетник BMW X2 M35i). У топ-версии – спортивная подвеска, передний самоблокирующийся дифференциал, электронный Launch Control, M-тормоза. С места до «сотни» такой хэтчбек разгоняется за 4,8 секунды, с пакетом M Performance – за 4,7 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч. Отметим, у «заряженной» модели предыдущего поколения – M140i xDrive – мотор выдает 340 л.с. и 500 Нм, а первую «сотню» прежний хот-хэтч наберет за 4,4 секунды.

Зато на всех версиях нового BMW 1 Series применяется технология ARB, заимствованная у гибрида BMW i3s: это программная надстройка в блоке управления двигателем, она варьирует тягу в зависимости от угла поворота руля, скорости и действующих на автомобиль перегрузок в поворотах. Программа работает в тандеме с системой стабилизации DSC, но отличается более высокой скоростью срабатывания.

Публичный показ хэтчбека нового поколения пройдет в конце июня в рамках специального мероприятия BMW. Осенью модель представят на автосалоне во Франкфурте, тогда же «копейка» поступит в продажу.

 

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