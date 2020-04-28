Будущий флагман: BMW X8 M может получить силовую установку с отдачей около 760 л.с.

Баварский производитель осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте представил шоу-кар X7 iPerformance. После этого появилась информация о том, что модельный ряд бренда может пополниться новым флагманским SUV. Вероятно, новинка получит название X8, ведь сейчас в «икс-линейке» представлены паркетники с цифрами от 1 до 7 в их именах. Кроме того, ранее сообщалось, что будущий флагман получит «заряженную» версию с приставкой в виде буквы M. На сегодняшний день такие имеются у всех кроссоверов бренда, кроме X1. Теперь появилась предварительная информация о гибридной установке будущего BMW X8 M.



Концепт BMW X7 iPerformance 1 / 2 Концепт BMW X7 iPerformance 2 / 2

Как сообщает издание Car Magazine, проект по созданию BMW X8 M имеет «кодовое» название Rockstar. По их данным, автомобиль будет подзаряжаемым гибридом, а в основу его силовой установки ляжет твин-турбомотор V8 объёмом 4,4 литра. Этот же двигатель располагается под капотом «заряженного» кроссовера X6 M, где он выдаёт 625 л.с. Он будет работать с электромотором мощностью свыше 200 л.с. По предварительной информации, совокупная отдача системы гибрида X8 M составит порядка 760 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.



Салон концепта BMW X7 iPerformance 1 / 2 Салон концепта BMW X7 iPerformance 2 / 2

Кроме того, по сведениям британского издания, будущий «горячий» флагман позаимствует систему полного привода с возможностью отключения тяги на передней оси, как у актуального седана BMW M5.

Ранее была информация о том, что у «заряженного» X8 может появиться гибридная модификация, но ожидалось, что в её основе окажется рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 3,0 литра с отдачей 400 л.с. Предполагалось, что совокупная отдача такой системы составит около 700 л.с.



На фото: BMW X7 1 / 2 На фото: BMW X7 2 / 2

Также недавно мы сообщали о том, что в основу X8, вероятно, ляжет модернизированная модульная платформа СLAR (Cluster Architecture), которая дебютировала в 2015 году на BMW 7 series. Ожидается, что будущий флагман получит твин-турбомотор V8 объёмом 4,4 литра (не только в составе гибридной установки). Однако не стоит надеяться, что BMW оснастит свою будущую новинку двигателем V12 от M760i. Как ранее пояснили в компании, этот мотор объёмом 6,6 литра будет отправлен в отставку: ему требуется модернизация, чтобы он соответствовал строгим нормам выбросов, а это слишком затратный процесс.



На фото: салон BMW X7 1 / 2 На фото: салон BMW X7 2 / 2

Информация о работе над «заряженной» версией будущего флагманского кроссовера подтвердилась в середине текущего месяца: тогда компания BMW подала документы в патентное бюро Германии на регистрацию товарного знака X8 M. Предполагается, что новый BMW X8 станет купеобразной версией X7 с салоном, рассчитанным на четырёх седоков. В итоге он займёт место флагмана линейки SUV и станет самым дорогим кроссовером марки. Пока что это звание у X7. В РФ покупка самой доступной версии этого паркетника обойдётся в 6,72 млн рублей, а цена топовой версии модели – M50i M Special by Individual – составляет 10,39 млн рублей.

Скорее всего, BMW представит X8 в статусе концепта либо в конце текущего, либо в начале следующего года. Тогда серийной вариант нового флагмана появится в 2022-ом. Выхода «заряженной» версии, вероятно, придётся подождать ещё как минимум год, так что BMW X8 M представят не раньше 2023-го.

